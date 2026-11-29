Bár az év utolsó hónapja a legtöbb embert összegzésre késztet, erre ezen a héten nem feltétlenül lesz idő. Türelmetlenség, feszültség és ingerült hangulat határozhatja meg a napjaidat, de nem kell, hogy ebből végül rosszul jöjjél ki. Nézd meg, neked mit tanácsol a heti karrier- és pénzhoroszkópod.

Csekkold, neked mit ígér a heti karrier- és pénzhoroszkópod!

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 11.30–12.06.

KOS

Bár kedvező bolygóállással indul a heted, de a pénteki Mars-Uránusz kedvezőtlen fényszög már hétfőtől arra int, hogy a munkahelyeden ne bonyolódj szóváltásba! Nem kell senkit meggyőznöd. Ezzel párhuzamosan a pénteki Merkúr-Jupiter fényszög felesleges kiadások veszélyét hozza. Ha mindkét témában önfegyelmet gyakorolsz, akkor hétvégén elégedetten dőlhetsz hátra.

BIKA

„Ne szólj szám, nem fáj fejem!” mondást kell szem előtt tartanod egész héten. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet véleményed. Inkább azt, hogy ne most akard megosztani! Folyamatosan lesznek olyan fényszögek, amelyek vitát jeleznek. Ezek értelmetlenek, sőt parttalanok. Vagyis csak rabolják az idődet.

IKREK

Határozottan az lesz az érzésed, hogy mindenki a te béketűrésedet teszteli. Igaz, hogy csak pénteken lesz egy dupla diszharmonikus fényszög, de már hétfőtől egyre erősödő feszültséggel kell megküzdened. Akkor robbansz fel, ha mindig mindenkit komoly veszel. Állj hozzá mindenhez és mindenkihez kicsit lazábban!

RÁK

Kedden belépünk az év utolsó hónapjába. Ez elgondolkodtat: vajon mit hozott, és mit vitt el 2026? Nem sok időd lesz a merengésre. 6 nagy bolygó fényszögei és 2 bolygó jegyváltása mozgalmas napokat jelez. Nem kell félned. A feladatod egyszerű: ne halogass semmit! Tedd meg azt, amit adott pillanatban szükséges!

OROSZLÁN

Az Oroszlánban járó Jupiter szerencsét hoz neked, ám túlzásokra is hajlamosít. Keddtől a Merkúrral ingerültséget szimbolizáló fényszöget alkot, ami egy olyan kolléga megjelenését jelzi, aki idegesítő volt korábban is, de most fokozottan. Nem kérdés, hogy mit kell tenned: a lehető legpasszívabbnak kell maradnod.

SZŰZ

A kiborulás szélére kerülhetsz a hét során bármikor. Egy pénteki Szűz Mars - Ikrek Uránusz fényszög szerint frusztrál, hogy párhuzamosan több feladatot sóz rád a főnököd. Méltatlankodás helyett szólnod kellene neki, hogy kaptál már feladatot, és még nem végeztél azzal.