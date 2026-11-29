Bár az év utolsó hónapja a legtöbb embert összegzésre késztet, erre ezen a héten nem feltétlenül lesz idő. Türelmetlenség, feszültség és ingerült hangulat határozhatja meg a napjaidat, de nem kell, hogy ebből végül rosszul jöjjél ki. Nézd meg, neked mit tanácsol a heti karrier- és pénzhoroszkópod.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 11.30–12.06.
KOS
Bár kedvező bolygóállással indul a heted, de a pénteki Mars-Uránusz kedvezőtlen fényszög már hétfőtől arra int, hogy a munkahelyeden ne bonyolódj szóváltásba! Nem kell senkit meggyőznöd. Ezzel párhuzamosan a pénteki Merkúr-Jupiter fényszög felesleges kiadások veszélyét hozza. Ha mindkét témában önfegyelmet gyakorolsz, akkor hétvégén elégedetten dőlhetsz hátra.
BIKA
„Ne szólj szám, nem fáj fejem!” mondást kell szem előtt tartanod egész héten. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet véleményed. Inkább azt, hogy ne most akard megosztani! Folyamatosan lesznek olyan fényszögek, amelyek vitát jeleznek. Ezek értelmetlenek, sőt parttalanok. Vagyis csak rabolják az idődet.
IKREK
Határozottan az lesz az érzésed, hogy mindenki a te béketűrésedet teszteli. Igaz, hogy csak pénteken lesz egy dupla diszharmonikus fényszög, de már hétfőtől egyre erősödő feszültséggel kell megküzdened. Akkor robbansz fel, ha mindig mindenkit komoly veszel. Állj hozzá mindenhez és mindenkihez kicsit lazábban!
RÁK
Kedden belépünk az év utolsó hónapjába. Ez elgondolkodtat: vajon mit hozott, és mit vitt el 2026? Nem sok időd lesz a merengésre. 6 nagy bolygó fényszögei és 2 bolygó jegyváltása mozgalmas napokat jelez. Nem kell félned. A feladatod egyszerű: ne halogass semmit! Tedd meg azt, amit adott pillanatban szükséges!
OROSZLÁN
Az Oroszlánban járó Jupiter szerencsét hoz neked, ám túlzásokra is hajlamosít. Keddtől a Merkúrral ingerültséget szimbolizáló fényszöget alkot, ami egy olyan kolléga megjelenését jelzi, aki idegesítő volt korábban is, de most fokozottan. Nem kérdés, hogy mit kell tenned: a lehető legpasszívabbnak kell maradnod.
SZŰZ
A kiborulás szélére kerülhetsz a hét során bármikor. Egy pénteki Szűz Mars - Ikrek Uránusz fényszög szerint frusztrál, hogy párhuzamosan több feladatot sóz rád a főnököd. Méltatlankodás helyett szólnod kellene neki, hogy kaptál már feladatot, és még nem végeztél azzal.
MÉRLEG
Pénteken bolygód, a Vénusz kilép a Mérlegből, ugyanakkor pozitív fejleményeket jelez a csütörtöki bolygóháromszög. Kaphatsz egy elismerést, vagy akár pluszpénzt is. Ideje lenne végiggondolni az újévi terveket is. Ha váltáson gondolkodsz, jöhet egy jó ajánlat.
SKORPIÓ
Nem kerülsz légüres térbe. Egy „őrségváltás” zajlik az égen: pénteken Vénusz belép a Skorpióba, vasárnap Merkúr kilép a Skorpióból. Ez hétfőtől izgat. Türelmetlenséget érezhetsz, aminek nem külső tényezők az okai. Nincs mese 2026 napjai, hetei megvannak számlálva. Ennek örülj, és adj hálát mindenért!
NYILAS
Ennél jobban nem is indulhatna a hét, és nem búcsúzhatna kedvezőbben a november: szuper fényszöget alkot a Nyilas Nap és a Kos Szaturnusz. Ebből meríts erőt! Szükséged lesz a „belső napocskádra” a hét során. A pénteki dupla diszharmonikus fényszög megduplázza a konfliktus esélyét.
BAK
Bolygód, a Szaturnusz azt javasolja, hogy december első napjaiban legyél mindenkivel barátságos! Akkor is, ha jó-fej, és akkor is, ha nem! Hétfőn búcsúzik a november, és egy nagyszerű Szaturnusz-Nap fényszög mutatja, hogy barátságos hangnemben most bármit elintézhetsz. Erre rímelnek azok a diszharmonikus fényszögek, amelyek elkerülhető konfliktust hoznak a hét második felében.
VÍZÖNTŐ
Csütörtök lesz a te napod egy ragyogó bolygóháromszögnek köszönhetően. Minden fontosabb ügyet időzíts erre a napra! A többi napon az égi folyamatok szerint nehezedre esik megértően és segítőkészen állni az emberekhez, akik követelőznek és önzőek.
HALAK
Tipikus Halakként semmi kedved feleslegesen jártatni a szádat munkahelyi ügyekben. Egész héten jobban esik csendben maradni. Akik jól ismernek, meglepődnek, hogy nem reagálsz, nem mondod el a véleményedet. Kellemetlen konstellációk szerint faggatnak, hogy mi a bajod. Gyorsan szereld le őket valamilyen ürüggyel.
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