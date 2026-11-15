Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. november 16-22.: a Kos sikert sikerre halmozhat, a Rák pénzt veszíthet

November 16. és 22. között különösen a Kos, az Oroszlán és a Nyilas számíthat lendületes, eredményes napokra. A Mars és a Jupiter együttállása kedvezhet az új tervek megvalósításának. Másoknak viszont éppen akkor lehet szerencséjük, ha nem ragaszkodnak görcsösen az elképzeléseikhez. A pénzügyekben is ajánlott az óvatosság: egy meggondolatlan kölcsön vagy a túlzott költekezés később kellemetlenséget okozhat. Lássuk, mit tartogat a hét a 12 csillagjegy számára!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: november 16. és 22. között különösen a Kos, az Oroszlán és a Nyilas számíthat lendületes, eredményes napokra

Forrás: 123rf

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. november 16-22.

KOS:

Ragyogóan indul a heted: bolygód, a Mars együttáll a Jupiterrel. 2 tüzes bolygó tüzes jegyben nem csak feltüzel, de rendkívül eredményessé is tesz. Szerdán és csütörtökön kellemetlen fényszögek kellemetlen helyzetet jeleznek, ha túl sokat költesz. Vasárnap a Nap átlép a Nyilasba, ami szintén lelkesítően hat rád.

BIKA:

Nem lesz lehetetlen számodra ezen a héten. Egyetlen előfeltétel a rugalmasság, illetve a nyitottság. Az égi folyamatok tesztelnek: 7 nap alatt 6 próbára tevő konstelláció kihívást hoz, ha bemerevedsz. Minden gördülékenyen fog menni, ha teret adsz olyan ötleteknek, lehetőségeknek, amelyek nem voltak benn eredetileg a terveidben.

IKREK:

Irigylésre méltóan szerencsés vagy: téged nem visel meg, ha valami fordulat más útra terel. Azonban a hét során lesznek a közeledben olyanok, akik kiborulnak a váratlan helyzetek miatt. Enyhíthetsz a nyomáson, ha derűs maradsz, és segítesz nekik.

RÁK:

Fix jegyekben járó bolygók diszharmonikus fényszögei szerint fixen ragaszkodsz a pénzedhez, illetve ahhoz, ami elhatároztál. Holott most a ragaszkodás anyagi veszteséget eredményezhet. Gondolj bele: ha összeszorítod a markodat, akkor kevesebb fér bele. Ha jót akarsz magadnak, akkor adakozz! Meglátod megsokszorozva tér vissza hozzád minden jó…

OROSZLÁN:

Napok óta inspirál az a bolygóegyüttállás, ami most hétfőn reggel lesz egzakt: a Mars és a Jupiter együttáll az Oroszlánban. Ez az egész hetedet beragyogja. Csupán az lesz kihívás a számodra, hogy ne hidd magadat mindenhatónak és tévedhetetlennek!

SZŰZ:

Ami titok, maradjon titok! Az egész hétre rátelepszik több barátságtalan fényszög, ami diszkrécióból „vizsgáztat” téged. Nem szabad őszinteségi rohamodnak lennie a munkahelyen. És nem szabad elszólnod magadat. Akkor se, ha meggyőződésed, hogy ki kellene teríteni az asztalra a lapokat. Várj egy kicsit!

MÉRLEG:

Kínos, amikor egy barát kölcsön kér pénzt, vagy egy értékesebb tárgyat. A hét során több „kínos” konstelláció szerint nemet kellene mondanod. Ha nem mersz nemet mondani, akkor kalkuláld be, hogy sosem fogod visszakapni azt, amit kölcsön adsz! Emellett, vagy ezt leszámítva is szép heted van, jó hírekkel.

SKORPIÓ:

Legyél nyitott egész héten! Szokatlan, hogy 7 nap alatt 6 nehéz fényszög lesz az égen. Ezek merevségre hajlamosítanak, miközben kihívást is hoznak, ha bemerevedsz. Jobban jársz, ha meghajolsz a sors akarata előtt, és engedsz a nyomásnak. Ez nem lesz annyira nehéz, mint ahogy gondolod. Van valaki a közeledben, aki jó példát mutat neked ebben. Lesd el, hogyan csinálja, és utánozd!

NYILAS:

Annyi energiád lesz, ami egy városnak elég lenne. Bolygód, a Jupiter hétfőn reggel együttáll a Marssal az Oroszlánban. Ez legyőzhetetlenné tesz téged. Nem csak hétfőn, hanem egész héten. Időzíthetsz mostanra vizsgát, állásinterjút, utazást, stb. Az aktuális terveidtől függ, hogy mit akarsz sikerre vinni.

BAK:

Furcsán fogod érezni magadat: tudod, hogy a környezeted aktivitást vár el tőled. De te inkább megfigyelőállásba húzódnál, és a háttérből elemeznéd, hogy ki mit csinál. Az elvárások nyomasztóak. Kérj időt!

VÍZÖNTŐ:

Semmit sem tudsz elintézni, ha szemellenzővel közlekedsz, és ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Ezen a héten a merevség öngól: magaddal tolsz ki, ha bemerevedsz. Akkor is, ha meggyőződésed, hogy te tudod a tutit. Hidd el, senki sem szeret önfejű emberrel egyezkedni!

HALAK:

Szerdán és pénteken elemedben leszel. Ez felbosszanthatsz olyan embereket, aki fogást keresnek rajtad. Ciki, hogy kicsúszol a kezük közül. Tudnod kell, hogy ez nem a végső megoldás, csak időnyerés. Előbb-utóbb szembe kell nézned a munkahelyi konfliktusokkal.

A heti szerelmi horoszkópunkat itt olvashatod el!

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