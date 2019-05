Vasvári Vivien elárulta, hogy a férjével, Fecsóval gőzerővel dolgoznak a babaprojekten.

Vasvári Vivient nagyon sokan kedvelik, de a luxusfeleségnek legalább ennyi kritizálója is akad. Ő azonban már hozzászokott ehhez, elmondása szerint már az iskolában is sokan cikizték. Büszke arra, amit elért, sokat dolgozik, és anyaként is helytáll.

„Nagyon sokat dolgozom, reggeltől estig rohangálok, és közben otthon is próbálok helytállni mint feleség, anya és háziasszony. Nem esik nehezemre a takarítás vagy a főzés, egyedül a vasalást nem vállalom, mert azt utálom. Engem a szüleim így neveltek, anya tanított meg mindenre, és már akkor, gyerekként eldöntöttem, hogy én is fiatalon szeretnék édesanya lenni" – nyilatkozta a Lokálnak.

Vasvári Vivien nem titkolta, férjével, Fecsóval nagyon szeretnék, ha tovább bővülne a család, és várják, hogy érkezzen a harmadik gyerkőc.

„Nagyon vágyunk még egy picire, gőzerővel rajta vagyunk a babaprojekten. Nemrég Balin jártunk, ahol egy buddhista templomban meg is áldottak, hogy termékeny legyek. Én hiszek az ilyesmiben, bízom benne, hogy mihamarabb jó hírekkel szolgálhatok."