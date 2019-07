Több mint egy éve diganosztizáltak leukémiát Caramel kislányánál, Szofinál. Az énekes és felesége embertpróbáló egy éven vannak túl, de szerencsére a kicsi már teljesen rendben van.

Most először mesélt kislánya állapotáról Caramel, akinél több mint egy éve leukémiát diagnosztizáltak. A szülők mindent háttérbe szorítottak és csak Szofi gyógyulására öszpontosítottak.

"Most már olyan a helyzet, hogy merek több munkát vállalni, úgy érzem, egy új albumba is bele merek vágni. Az elmúlt egy év nagyon kemény volt lelkileg, és próbáltam helytállni, de most jött el az, hogy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb lettem, mert látom – amennyire elkiabálhatom –, hogy minden rendben van Szofival, és így nyugodtabban tudok dolgozni. (...) Szomorú, de mélyen inspiráló időszak is ez egyben. Rengeteg érzelem kavargott bennem és fog is talán életem végéig, de annyira igaz és kemény téma ez, nem biztos, hogy képes leszek elénekelni. (...) Sosem felejtem el, hogy a barátok, a közönség mennyi szeretetet küldött. Egy ország volt velünk, amiért nem tudok elég hálás lenni. Minden egyes üzenetre emlékszem, amit kaptunk a feleségemmel, mikor kiderült Szofi betegsége. Ez több ezer üzenet és azóta is mindegyik a fejemben van. Semmi más nem tudott ilyen erőt adni a bajban, és ezúton is egyenként köszönöm mindenkinek a biztató szavakat." - mesélte a Borsnak Caramel.