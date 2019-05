Egy örökletes rendellenesség miatt 14 ujjal jött világra egy kislány: megműtötték, így teljes életet élhet.

A hároméves kislány – akinek a nevét nem fedték fel – egy örökletes születési rendellenesség miatt 14 ujjal jött a világra. A gyermek szülei számos orvossal és kórházzal konzultáltak, végül Zhan Jie kézspecialista végezte el a műtétet a kínai Shenyang Medical College kórházban. Az orvos garantálta a szülőknek, hogy a gyermek fejlődését nem fogja befolyásolni a beavatkozás, és a kéz funkcióját sem.

Az orvos és csapata sikeresen eltávolította a felesleges ujjakat, valamint korrigálták a pluszkinövések miatti deformitást is. A beteg és a családja is elégedett az operáció eredményével – írja a The Sun.