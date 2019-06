Bizonyára veled is előfordult már, hogy lefekvés után nem sikerült mély álomba szenderülnöd, vagy hogy az éjszaka közepén felébredtél, és csak nagy nehezen, többórányi forgolódás után tudtál visszaaludni. Ez bármikor bárkivel előfordulhat. Olvasd el alábbi tanácsainkat, és ha legközelebb is így jársz, próbáld ki őket te is!