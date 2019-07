Összefügghet a szívbetegségek egy jelzőanyagának nagy mennyisége és a paleoétrend követése egy új ausztrál kutatás szerint.

Azoknak a szervezetében, akik az "ősemberi" étrendet követik, a szívbetegségekhez köthető, a vérből kimutatható jelzőanyag dupláját találta az ausztrál Edith Cowan Egyetem (ECU) kutatócsoportja - számolt be róla a ScienceDaily.com tudományos-ismeretterjesztő portál.



A vizsgálatban 44 paleoétrenden élő és 47 hagyományos ausztrál étrendet követő ember vett részt.

A European Journal of Nutrition című szaklapban ismertetett kutatás során a trimetilamin-N-oxid (TMAO) mennyiségét vizsgálták a résztvevők vérében. A TMAO a bélrendszerben képződik, az ott élő baktériumok termelik. Ha a vérben magas a szintje, az fokozza a szívinfarktus és a trombózisos betegségek kockázatát. A vitatott paleo, vagyis paleolitikus, őskőkori étrend hívei főként húst, zöldségeket, magvakat és néhány gyümölcsfélét esznek, kerülik a gabonaféléket, a hüvelyeseket, a tejtermékeket, a sót, a finomított cukrot és olajakat. Angela Genoni, a kutatás vezetője elmondta, hogy a paleodiéta növekvő népszerűsége miatt fontos megismerni, milyen hatással van az étrend az egészségre.





"A paleo hívei gyakran hangoztatják, milyen jót tesz az étrend a bélrendszernek, a mi kutatásunk azonban azt mutatja, hogy a bélben termelődő TMAO-ra ez nem igaz, mivel ennek nagy koncentrációja a szív egészségét károsítja. Azt is megállapítottuk, hogy a paleoétrenden élők bélrendszerében kevesebb volt a hasznos baktérium, ami az alacsony szénhidrátbevitellel függ össze. Ez hosszú távon más krónikus betegségek kialakulásához is vezethet" - magyarázta.

A TMAO nagy koncentrációja valószínűleg a teljes kiőrlésű gabonák hiánya miatt alakul ki.

"Ez lehet az oka, hogy a sok teljes kiőrlésű gabonát fogyasztó népesség körében viszont alacsony a szívbetegségek kockázata" - tette hozzá Genoni.

A paleocsoportnál a TMAO-t előállító baktériumok koncentrációja is nagyobb volt.

"A paleoétrend kizárja a gabonaféléket. Tudjuk, hogy a teljes kiőrlésű gabonák remek forrásai a fel nem szívódó keményítőnek és sok más rostnak, melyek létfontosságú szerepet játszanak a bélflóra egészségében. Mivel a TMAO a bélben termelődik, a teljes kiőrlésű gabonafélék hiánya annyira megváltoztathatja a bélflórát, hogy a TMAO-ból több jöhet létre" - mutatott rá.



A paleodiétán élők naponta fogyasztanak vörös húsokat, amelyekben a TMAO előállításához szükséges előanyagok vannak, ráadásul az ajánlott mennyiség kétszeresét viszik be telített zsírokból, ami aggodalomra adhat okot a kutató szerint.