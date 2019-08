Bangó Marika egy szájsebészeti beavatkozás miatt egyelőre nem állhat színpadra.

Bangó Margit lánya, Marika nemrég esett át egy gerincműtéten, ám ezt követően újra kés alá kellett feküdnie. Szájsebészeti beavatkozás várt rá, ami miatt egyelőre nem énekelhet, újabb kényszerpihenő vár rá.

„Ciszta volt a számban, és a fogaimat is szétbombázták. Csontbeültetésre volt szükségem, és egy implantátumot is kaptam, de bal oldalon még mindig hiányos a fogsorom. (...) Amíg esztétikailag nem lesz tökéletes a mosolyom, addig az éneklést is mellőzöm, hisz nem akarok fogatlanul énekelni. Reményeim szerint jövő tavasszal már minden korrekción túl leszek, addig azonban itthon próbálom elfoglalni magam. Főzök, mosok, takarítok, a férjem, Elemér pedig próbál helyettem is talpon maradni. Szegénykém éjt-nappallá téve dolgozik, hogy behozza a lemaradásainkat, mert nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is nagyon a padlóra küldött minket, minden munkámat, felkérésemet le kellett mondani. Remélem, mielőbb rendeződik a sorunk, és legközelebb valami pozitív hírről tudok beszámolni, mert már kezdek belefáradni az állandó megpróbáltatásokba” – nyilatkozta a Borsnak.