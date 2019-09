Laky Zsuzsi kislánya kruppos, ami a gége és a légcső vírusos gyulladását jelenti, és sajnos ijesztő tünetei lehetnek, ugyanis nehézlégzést okoz. A nyolc éves Lucát egy-egy roham alkalmával kórházba is kellett vinni.

"Sajnos, Lucának eleve van egy asztmatikus problémája, és korábban is volt már kruppos rohama, kórházban is jártunk vele, de ezt legutóbb megúsztuk. Persze, nekünk, szülőknek is nehéz nyugodtnak maradni, szörnyű látni, hogy szinte ugatva veszi a levegőt. Persze, Lucát meg kellett nyugtatni, de ügyes volt, nem sírt, úgy tett mindent, ahogy mondtam. Van gyógyszerünk, ám fél óra, amíg hatni kezd, Luca azonban nem hisztizett, várt türelmesen." - számolt be Luca betegségéről a Blikknek Laky Zsuzsi, aki azt is elárulta, hogy azért költöztek vidékre, jó levegőre, hogy ezzel is segítség Luca gyógyulását.