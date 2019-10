A védelem nélküli szexuális kapcsolatok mind mind kockázatnövelők.

„A kórképek egy jelentős részének semmiféle látható jele, tünete nem alakul ki, ettől azonban még fertőzöttek lehetünk. A betegségek egy bizonyos típusai, mint például a gonorrea (tripper, kankó) chlamydia, szifilisz kezelhetőek, de ha ez elmarad, komoly gondot okozhatnak a későbbiekben" – mondja a doktornő. Előfordulhat, hogy a betegség csak az egyént érinti, de a terjedés gyakran össztársadalmi probléma is lehet, mint a HIV vagy a meddőség.

„Bizonyos típusai lehetnek egészen enyhék, könnyen kezelhetőek, míg vannak olyanok, melyek krónikus lefolyásúak, és az életet is veszélyeztethetik, mint a Hepatitis B, C vagy a HIV. A születendő gyermek is érintett lehet, őt gyakran az édesanyja fertőzi meg.A népességben folyamatosan jelen van, a társadalmi mozgásoknak komoly hatásai lehetnek. Több, mint 20 kórokozó sorolható ebbe a csoportba. A szexuális úton a szervezetbe kerülő vírusok egy életen át lappanghatnak, néha aktiválódhatnak, a már ott lévőkkel kölcsönhatásba léphetnek. Az ismereteink drámai módon szélesednek: a herpesz 8-as vírus (Kaposi-szarkóma), a HTLV-I pedig vérképzőszervi daganatot okoznak, a HPV-vírusról pedig már mindenki hallott. Az ember ugyanabból a kapcsolatból több kórokozóval is gazdagodhat paralel, többször is megfertőződhet. Az anatómiai viszonyok különösen nők esetében kedveznek a vélt tünetmentesség megélésének" – folytatja Dr. Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont oltóorvosa.

Mit tehetünk, hogy megelőzzük?

Használjon óvszert, az esemény elejétől a végéig, vaginális, anális, orális szex esetén is! Győződjön meg indulás előtt, hogy védett-e Hepatitis B-re, A-ra! Ha hámsérülése van az érintett területeken, legyen még körültekintőbb! Felbecsülhetetlen hasznunk származhat egy befejezett HPV elleni oltási sorból! Ne tételezze fel, hogy leendő partnere STD-mentes, hiszen gyakran a tünetmentes személy is érintett lehet, fertőzhet! Kérdezze meg partnerét, hogy mikor volt HIV teszten, mi a státusza? Legyen tisztában vele, hogy drog és alkohol használata után hajlamosabb az ember lebecsülni a kockázatot, veszélyeket! Esetleg olyan dolgokat is bevállal, amit egyébként nem tenne meg! Törekedjen a monogámiára, tudatosan csökkentse az alkalmi kapcsolatok számát!

Mely tünetek esetén kezdjen gyanakodni?A tünetek nagyon különbözőek lehetnek, vagy nincsenek!

fájdalom vizelés vagy szex közben elváltozások a péniszen, végbélben, hüvelyben, nemi szerveken (a folyás is ide tartozik) nem várt kiütések, bármilyen elváltozás: seb, gyulladás, fekély—nemi szerveken, bőrön, szájban is akár sárgaság, a bőrön vagy a szemeken.

Mit tegyen, ha azt gondolja, bajban van?„Keresse fel orvosát, és ő majd elvégezteti Önnel az STD esetében javasolt teszteket, laboratóriumi vizsgálatokat! Urológus, nőgyógyász, bőrgyógyász lehet a segítségére. Őszintén beszéljen vele, hiszen csak így fog tudni mindenre gondolni, megfelelően segíteni. Minél korábban megkezdődnek az esetleges kezelések, annál jobbak az esélyek arra, hogy ismét egészséges legyen" – javasolja a doktornő.

Minden esetben gondoljon arra, hogy másokat is beteggé tehet, esetleg korábbi partnerei fertőzték meg Önt, vagy fordítva, esetleg kölcsönösen megfertőzték egymást, sok esetben rövidebb, hosszabb ideig célszerű lehet nem szexelni, vagy csak körültekintően, azaz óvszer használatával!

Forrás: Napidoktor