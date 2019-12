Nyár óta hazánkban is elérhető egy új diagnosztikai lehetőség, amellyel sokkal kisebb méretű tumorok is kimutathatóak, mint a régebbi eljárásokkal, így célzottabban és hatásosabban lehet alkalmazni a kezelési módokat is, növelve ezzel a gyógyulási esélyeket. Akkor is pontosabb a diagnózis, ha a tumor felszívódásáról van szó, így nem kell felesleges kezeléseknek kitenni a beteget.