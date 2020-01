A téli időszak egyik leggyakoribb megbetegedése a megfázás. Amennyiben te is orrdugulással, náthával küzdesz, érdemes megfogadnod őseink tanácsát, és a népi gyógyászatban is alkalmazott inhalálással gyógyítani magad. Mutatjuk, hogyan!

Ha beköszönt a náthás időszak, szívesen fordulunk olyan jól bevált házi praktikákhoz, mint a mézes tea vagy az inhalálás. Utóbbi a megfázás és az ezzel járó légúti megbetegedések ellen ismert egyik legősibb módszer, amely segíthet.

Az inhalálás évezredek óta segít a téli betegségek leküzdésében. Nem új keletű gyógymódról beszélünk, ugyanis az ókori egyiptomiak jöttek rá először arra, hogy a növények és ásványi anyagok gőzének belélegzésével kitisztulnak a légutak. A perzsák például rózsa és más virágok gőzét lélegezték be, de ők figyeltek fel először a mentolos-eukaliptuszos keverékek kedvező hatásaira is. A rómaiak fedezték fel, hogy a sós vízgőz is tisztítja a légutakat, puhábbá teszi a bőrt, a kínaiak pedig ópiummal és ma-huanggal inhaláltak. A "gyógyítő gőz"- ahogy őseink hívták - belélegzése tehát az egyik legősibb természetes gyógymód.

Milyen esetekben javasolt az inhaláció?

Elsősorban a megfázásos tünetek pl. orrdugulás, köhögés enyhítésére szolgál, ugyanakkor segítségünkre lehet makacs nátha vagy arcüreggyulladás esetén is.

Mikor inhaláljunk?

Mivel az inhalálás során az ember megizzad, az inhalációt érdemes a lefekvés idejéhez igazítani. Ennek egyszerű oka van: a tevékenységet követően megnövekedik a meghűlés esélye, ha hűvösebb környezetben tartózkodunk. Ha mégsincs lehetőséged estére időzíteni a "szeánszot", általában azt tanácsolják - hogy a hőmérséklet különbség miatt - a belélegzés után ne hagyd el a lakást legalább 1-2 órán keresztül, hogy szervezeted visszaállhasson a normál hőmérsékletre.

Mi az inhalálás előnye?

A terápiás módszer kiemelt előnye, hogy természetes gyógymód. A gőz kíméletesen oldja fel a légutakban letapadt, beszáradt váladékot, megnyugtatja a nyálkahártyát.Terhesség alatt is biztonságosan alkalmazható terápia, hiszen gyógyszeres kezelés nélkül képes enyhíteni a megfázásos panaszokat.

Hogyan és mivel javasolt inhalálni?

Melegíts fel 1-1,5 liter vizet –forró, de nem forrásban lévő vízet használj - és hajolj a gőz fölé, tegyél a fejedre egy törölközőt és próbálj meg legalább negyed óráig nyugton maradni a gőz fölött. Lélegezz mélyen, relaxálj, és várd meg, míg a meleg gőz átjárja testedet. Fontos, hogy olyan törölközőt válassz, ami nemcsak a fejedet, hanem az edény széleit is beborítja, így a gyógyító gőz nem "szökik el".

A legegyszerűbben tengeri sós vízzel lehet inhalálni - amely csökkenti a vírusok kialakulását- de a hatás fokozása érdekében adj a felforralt vízhez gyógynövényeket is.

Ha nem szeretnél a gyógynövények adagolásával bajlódni, mentolos-eukaliptuszos bedörzsölő kenőcsöt is tehetsz a forró vízbe. A Wick vény nélkül kapható gyógyszeres kenőcse – amelynek főbb alapanyagai az eukaliptusz, a kámfor, és a levomentol - önmagában is enyhíti a megfázás tüneteit. Elsősorban köhögés, torokfájás és orrdugulás enyhítésére használják. A gyógyszeres kenőcs nemcsak bedörzsölve hatásos, inhalálni is lehet vele. Mutatjuk, hogyan inhalálj a Wick VapoRub mentolos kenőcsével:

1. Tegyél egy csapott teáskanálnyi kenőcsöt fél liter, meleg – nem forrásban lévő –vízbe. (Gyermekeknek 6-11 éves korban 1-2 alkalommal borsónyi mennyiségű , készítményt kell tenni egy csészébe vagy más olyan edénybe, amelyiknek nagy a felszíne)

2. Keverd el, és várd meg, míg egy picit kihűl, nehogy a túl forró gőz megégessen.

3. Hajolj a gőz fölé, fedd le a fejedet, és az edény széleit egy törölközővel, és lélegezz mélyeket legalább 10 percig. Fontos, sem használat közben, sem használat után nem szabad újrahevíteni a vizet! Wick VapoRub kenőcs ( 50 g) vény nélkül kapható gyógyszer. P&G Hungary Kkt., 1082, Budapest, Kisfaludy u. 38. Tel.: + 36 1 451 13 01 MAT-HU-VICKS-20-000002





A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikket támogatta a Wick VapoRub.