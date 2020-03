"Két nap után ismét jelentkezem: egyrészt megjött a koronateszt eredményem. Bevezették Bajorországban a kijárási korlátozást, ami valójában olyan, mint a kijárási tilalom, de elmondom, hogy ez pontosan mit takar... Közben egyre nehezebb itthon a két gyerekkel, ami a kapcsolatunkra is hatással van, erről is mesélek.. Illetve a mai részben felhívtam egy nagyon kedves ismerősömet, hogy Spanyolországban - ahol egy hete már kijárási tilalom van - milyenek a mindennapok, hogyan lehet élelmiszerhez jutni, mennyire félnek az emberek, hogy fel tudjunk készülni arra, ami ránk is var itthon..." - tette közzé a Facebookon Istenes Bence.

A videóban elmondta, nagyon beteg lett és félt, hogy elkapta a fertőzést, ezért volt szükség a tesztre.

"Magam és a családom miatt is muszáj volt tesztet csináltatnom, ami hál'Istennek negatív lett, úgyhogy egy picit megnyugodtam" - szögezte le.