A koronavírus-világjárvány miatt az Együtt az Autistákért Alapítvány arra buzdít mindenkit, hogy maradjon otthon, de a "Ragyogj kékben!" kezdeményezéssel is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy Magyarországon megközelítőleg 160 ezer ember él autizmus spektrumzavarral.

Az alapítvány az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztet arra, hogy az elmúlt években a budapesti Szabadság-szobor, és egyes vidéki épületek kékbe borulva tisztelegtek az autizmus világnapja előtt.

Ma kékbe borulnak az ország egyéb nevezetességei is; így Budapesten a Szabadság-szobor mellett a Művészetek Palotája, a Puskás Aréna, a Groupama Aréna, a Duna Aréna, a Telekom-székház, a Clark Hotel és a Felix Kitchen and Bar is. A kezdeményezéshez több vidéki nagyváros, köztük Győr, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg is csatlakozott.

Az épületek kivilágítása mellett bárki csatlakozhat a világnaphoz otthon is, ha magára ölt valamilyen kék ruhadarabot és használja az #éniskékvagyok hashtaget.

Az alapítvány jelenlegi fő célkitűzése az első Autista Mintaház - Fejlesztő és Módszertani Központ megvalósítása, amellyel további szakszerű és hatékony segítséget tudnak majd nyújtani az autizmussal élő gyermekeknek és családtagjaiknak - írták. A Budapesten kialakítandó fejlesztőházban a mindennapos ellátás mellett a szakembereknek tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is kínálnak majd. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet pedig olyan egészségügyi ellátást biztosít benne, amely hozzájárul a gondoskodásra szorulók és családtagjaik életminőségének javításához. A központban az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált, 3-8 év közötti, speciális szükségletű gyermekek kaphatnak a későbbiekben egyéni igényeiknek megfelelő fejlesztést, terápiát.

Az autizmus világnapját 2008-tól tartják április 2-án az ENSZ kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az autizmus spektrumzavarra, amely ma már tíz milliókat érint világszerte.