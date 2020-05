Merkely Béla elárulta, mire számíthatunk az elkövetkező hetekben és hónapokban a koronavírus-járvány miatt, és arról is beszélt, mennyire lesz szabad az idei nyár.

A járványgörbe jelenleg nagyon lapos szinten áll, de a vírus most is jelen van, nem múlt el a veszély. Napi 30 körül alakul az új megbetegedések száma, ez igen alacsony. A nyár sem fog kedvezni a vírusnak, a magas hőmérséklet, és hogy sokkal többet vagyunk a szabadban, egyértelműen visszaveti majd a terjedését, így a biztonsági előírások betartása mellett a nyarat várhatóan járványmentesen tölthetjük. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az idősotthonokban, a kórházak ápolási, krónikus osztályain, a hajléktalanszállókon, vagy a munkásszállókon a zárt tér és a sok ember miatt továbbra is jól fertőzhet a vírus. Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a vírussal.

-nyilatkozta a Semmelweis Egyetem rektora, aki szerint a következő néhány hónap elegendő lehet arra, hogy hatásos vakcinát állítsanak elő a kutatók, és lehet, hogy már őszre meglehet az oltás.