A stresszhelyzetekre adott válaszok eredetileg nagyon is jó célt szolgálnak. Egy-egy veszélyes helyzetben gyors reagálásra késztetik a testet. A mellékvesék adrenalint és kortizolt termelnek, a máj pedig több glükózt szabadít fel, hogy képesek legyünk a maximális energiafelhasználásra a veszély kivédése érdekében, és gyorsan kezelhessük a válságot. A test ezután visszatér nyugalmi állapotába. Ám ha tartós stressznek vagyunk kitéve, a szervezetünk folyamatos feszültség alatt áll, állandó készenlétben, ami hatalmas terhelést jelent. Ez számos fizikai és mentális betegség kialakulásához vezethet. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, emésztőrendszeri és mozgásszervi betegségek kialakulásához vezethet, gyengíti az immunrendszert, szexuális zavarokat okozhat, nem beszélve a mentális problémákról, amelyek miatt csökkenhet a koncentrációs képességünk, és depresszió is kialakulhat. A nőkre és a férfiakra is negatívan hat az állandó feszültség, de a nők valamivel nagyobb veszélynek vannak kitéve. Több életeseményt élnek meg stresszként, és érzékenyebben is reagálnak ezekre.

Társadalmi elvárások

Manapság a nőkkel szemben nagyon nagy a társadalmi elvárás, amelynek sokan szeretnének maximálisan megfelelni. Egyszerre akarnak kiváló anyák, kifogástalan dolgozók és jó társak lenni, ez azonban állandó feszültséggel jár. Az időhiány miatt ugyanis rendkívül nehéz mindennap mindenben maximális teljesítményt nyújtani, főként akkor, ha még magukra is szeretnének egy kis időt szánni. Folyamatos zsonglőrködéssel és bonyolult logisztikai feladatok megoldásával kell megküzdeniük, hogy megfeleljenek annak a "tökéletes" mintának, amellyel nap mint nap szembesíti őket a társadalom. Ez azonban sokszor lehetetlen vállalkozás. A munkahelyi és családi élet összeegyeztetésének nehézségét fokozza, hogy általában a nők családban vállalt szerepe erőteljesebb – az elvárás legalábbis biztosan ez –, a munkahelyükön pedig a férfiakéhoz hasonló követelményeknek kell megfelelniük. Akár a családra, akár a munkára szánnak valamivel több időt, sokszor végül bűntudatot, szorongást éreznek, hiszen a másik szerepükben így nem tudtak maximálisan teljesíteni.

Érzékenység

A nők stresszre való érzékenysége is nagyobb, mint a férfiaké. Sokkal több helyzetet élnek meg stresszként, mint a férfiak, ráadásul sokkal tovább is szoronganak egy-egy ilyen szituációt követően. A nők hajlamosak arra, hogy újra és újra felidézzék a számukra szorongást okozó helyzeteket, ezeknek a kényszeres újragondolása pedig azzal jár, hogy sokkal tovább érzik magukat feszültnek. Kialakul egy ördögi kör, vagyis az alapfeszültség folyamatos felidézése, újragondolása újabb stresszt okoz. Ezen kívül a változókor és a hormonrendszer megváltozása is okozhatja a lelki béke hosszabb távú felborulását.

Agyműködés eltéréseA nők és a férfiak stresszhelyzetekben tanúsított magatartása és a feszült helyzet kezelése azért is különbözik, mert az agyuk működése is eltérő. A nők esetében az agy limbikus rendszere, amit "érzelmi" agynak is nevezünk, élénkebb, ezért a nők a stresszes helyzetekre is sokkal érzékenyebben reagálnak, nehezebben jutnak túl a feszült szituációkon.

Kezelése

Orvosi segítség

Amennyiben olyan tartós stressznek vagyunk kitéve, amely negatívan befolyásolja a mindennapi életünket, akadályozza a feladataink elvégzését, hatással van a társas kapcsolatainkra és a hangulatunkra, mindenképpen fontos szakértő tanácsát kérni. Számos olyan módszer tanulható ugyanis, amely segít felismerni és kezelni a stresszkeltő helyzeteket.

Társas kapcsolatok

A stresszes helyzetek megélésében és kezelésében nagyon nagy szerepe van a társas kapcsolatoknak. A támogató kapcsolatok segítik a stresszel való megküzdést és a feszültség csökkentését, és a nők esetében ez fokozottan igaz. Habár a barátok és a család mindkét nem számára fontos támaszt jelentenek, a nők a feszült helyzetekben nagyobb arányban támaszkodnak az ilyen támogatásra, előszeretettel választják a feszültséggel való megküzdés ezen formáját.

Gyógynövények

Számos olyan recept nélkül kapható készítményt találhatunk, amellyel elősegíthetjük a stressz csökkentését. Természetesen mindenekelőtt a szakértővel való konzultáció a legfontosabb, de a természet patikájában található szerekkel is próbálkozhatunk, hogy elősegítsük a nyugodtabb élet elérését.