A hüvelyszárazság sajnos minden nőnél előfordulhat, és nem csak akkor, ha változókorba lépett. Természetesen a hormonális változások váltják ki a leggyakrabban, de különböző betegségek vagy stressz hatására is kialakulhat. A hüvely nem megfelelő nedvessége pedig égő, viszkető érzéssel járhat a mindennapokban, és fájdalmas szexuális életet eredményezhet.

A menopauza, a szoptatás, különböző egészségi problémák, a stressz vagy pszichés zavarok mind okozhatnak hüvelyszárazságot, ami így sok nő életét keseríti meg. Sajnos tévhit, hogy ez a probléma csak és kizárólag az idősebb korosztályt érinti, ugyanis kortól függetlenül kialakulhat akár időszakosan, akár krónikusan. Számos problémát okoz, ezért fontos foglalkozni vele, főleg, mert tehetünk is ellene.

Normális esetben a hüvely falát egy átlátszó, vékony réteg síkosítja, amelynek bőségéért az ösztrogén is felel. Ha kevesebb termelődik, az befolyásolja a hüvely nedvességét, ez pedig számos komoly szövődmény kialakulásához vezethet. A hüvelyszárazság ugyanis fogékonyabbá tesz a különböző fertőzésekre, amelyek tovább terjedhetnek a húgycső és a húgyhólyag irányába. Az égő, viszkető érzés pedig a hangulatunkat és az életminőségünket is rontja, nem beszélve a szexuális életünkről, amit a hüvelyszárazság alapvetően negatívan befolyásol.



A hüvelyszárazság és a szexA hüvelyszárazság a mindennapjainkra is negatívan hat, de kétségtelen, hogy a szexuális életünkre van a legnagyobb befolyása. Kellemetlenné, kényelmetlenné és fájdalmassá is válhat az intim együttlét, ennek a rossz élménynek pedig komoly következményei lehetnek. A fájdalomtól való félelem miatt csökken a vágy, ami egy ördögi kör kialakulását eredményezi, a libidó visszaesése ugyanis a hüvely nedvességének a csökkenésével is jár. Ráadásul az ilyen „száraz" szexuális aktusok során apró sérülések keletkezhetnek a hüvely falán, ami fogékonyabbá tesz a különböző fertőzések kialakulására. Fontos, hogy merjünk róla beszélni, ugyanis a hüvelyszárazsággal nem kell együtt élnünk.



Hogyan kezelhető?Szerencsére nagyon sok lehetőség van a hüvelyszárazság kezelésére, a probléma súlyosságától függően. Ha felismertük, vagy gyanítjuk, hogy ez állhat a fájdalmas szexuális élet hátterében, fontos orvos tanácsát kérni, aki segít a megfelelő terápia kiválasztásában.

Síkosítók

A vizes bázisú síkosítók azonnali segítséget nyújtanak a gördülékenyebb szexuális együttléthez, viszont nem jelentenek tartós megoldást. Persze amíg fel nem térképezzük a problémát, és meg nem találjuk a legmegfelelőbb kezelési módot, érdemes bevetni a síkosítót, hogy addig se kelljen lemondanunk az intim pillanatokról.

Kúpok és krémek

A hüvelyhidratáló krémek és kúpok változatos összetételűek – hialuronsavat, gyógynövényeket, tejsavat tartalmazhatnak –, és nemcsak a szexuális együttlétre hatnak pozitívan, hanem az egész életminőségre. Elősegítik a kiszáradt szövetek feltöltését, ezáltal tartósabb megoldást nyújtanak. Ezeket a készítményeket nem a szexuális együttlét előtt, hanem naponta, kúraszerűen kell alkalmazni.

