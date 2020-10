Borbély Richárd, a Madách Színház színésze komoly sérülést szenvedett sövénynyírás közben: négy ujja roncsolódott, az egyiket teljesen újra kellett építeni. Közel két órán át tartott a műtét, ám egyelőre azt még nem tudni, milyen ütemben gyógyul majd. A baleset kedd este történt, a színész Instagram-oldalán számolt be követőinek az állapotáról - szúrta ki a Blikk.

"Egy barátomnak segítettem, egyébként a pandémia alatt dolgozgattam, mivel minden barkácsolós dolog érdekelt, nemrég Bécsben is dolgoztam. Most pedig segítettem egy barátom kertjében a sövénynyírásban, ami elég jól ment, legalábbis eddig. Kedden a nap vége felé egy elektromos géppel nyírtam a bokrok felső részt, mikor megtörtént a baj. Nem is értem, hogyan történt, talán túl nagy lendülettel próbáltam mozgatni az elektromos gépet. A bal kezemen négy ujj megsérült, a mutatóujjam szenvedte a legnagyobb sérülést, azt teljesen újra kellett építeni. A kérdés most az, hogy miként fog gyógyulni, mert a színészet mellett zenélek is, ráadásul gitározok. Ráadásul minden most indult volna be a Madách Színházban és az Operettben is színpadra léptem volna" - mondta Borbély Richárd.