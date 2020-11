Ahogy azt korábban már megírtuk, Benkő Lászlónál 2017 első felében májrákot diagnosztizáltak, ám hamar elkezdte a kemoterápiát, és szerencsére kigyógyult a daganatos kórból. Később azonban bőrrákot is észrevettek az Omega billentyűsén, de köszönhetően a gyors diagnózisnak, ezt is sikerült megfékezni.

Műtéten és több kemoterápiás kezelésen van túl, de a sok általa szedett gyógyszer miatt bevérzett a gyomra. Ezt követően pedig elesett a Krisztina körút villamossínén, ami miatt meg kellett műteni a térdét, de a kórházban tüdőembóliát kapott, ezért a beavatkozást el kellett halasztani. Később aztán sikerült a beavatkozás, így László ezt is leküzdötte.

Azóta pedig a koronavírus nehezíti meg a híres zenész életét, aki így lassabban és nehezebben tud felépülni, hiszen az elszigetelődés miatt nehezen tud elvonatkoztatni a történtektől. Családja azonban nem hagyja Lászlót magára: fia, Balázs és unokája, András együtt sportol vele, ez pedig szerencsére jó hatással van a híresség felépülésére. Olyannyira, hogy üzent is a rajongóinak:

Köszönöm, hogy aggódnak, de még ne temessenek! A mozgás tart életben. Voltak nehéz pillanataim, szenvedtem eleget, de még élni szeretnék, és ezért mindent meg is teszek. Naponta tekerem a szobakerékpárt, kétszer öt perccel kezdtem, ma már háromszor tíz percnél tartok és egyre jobban bírom. Nem leszek fiatalabb, nem kapcsolhatom be az időgépet, nincsenek illúzióim az idő múlásáról, de teszek érte, hogy talpon maradjak" - mondta Benkő László.

„Nagyon vigyázunk apura, odafigyelünk rá, szinte soha nem hagyjuk egyedül, és látom rajta az élni akarást. Csodálatos, ahogy harcol, megpróbál megerősödni. Alighanem tőle örököltem én is, no, meg András fiam is ezt a küzdőszellemet" - mondta Balázs a Blikknek.