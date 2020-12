Egészen biztos, hogy a zokni viselése az ágyban megosztja az embereket, már abban az értelemben, hogy az emberek egyik fele el sem tudná képzelni az alvást nélküle, míg másokat elborzaszt a gondolat, hogy a lábukra húzzanak bármit is az ágyban. Pedig a zokni viselésének több előnye is van, az első például az, hogy jobban alszunk, ha van rajtunk.

Ha máskor nem is, a hidegebb időkben azért sok ember húz a lábára zoknit, mielőtt befeküdne az ágyba, de vannak, akik egész évben szeretik a lábukat melengetni. Lehet, hogy ez egyeseknek furcsának tűnik, de az egészségre kifejezetten előnyös hatásai vannak annak, ha nem csupasz lábakkal hajtjuk álomra a fejünket. Szakértők szerint a lábunk melegen tartása elősegíti a test belső hőmérsékletének a szabályozását, ez pedig gyorsabb elalvást biztosít.

Ezzel szemben a hideg lábak álmatlan éjszakákat okozhatnak. Amellett, hogy az álomba merülés is nehezebb így, akár fel is ébredhetünk arra, hogy fázunk. Azt pedig mind tudjuk, hogy a kipihentség kifejezetten fontos az agy és a test normális működéséhez. Kielégítő alvás nélkül sok betegség alakulhat ki a szervezetünkben, de a fáradtság kihat a koncentrációs képességünkre, a memóriánkra, a hangulatunkra. Ha hosszú idő telik el így, akkor olyan komolyabb betegségek kialakulásának az esélye is nő, mint az elhízás, a cukorbetegség vagy éppen a magas vérnyomás, de a mentális egészségünkre sincs jó hatással a kialvatlanság. Persze az alvászavarnak sok oka lehet, a hosszú ideje fennálló problémákkal mindenképpen szakértőhöz kell fordulni, de kipróbálhatjuk – ha eddig még nem tettük – hogy zoknit húzunk, mielőtt lefeküdnénk, hiszen más előnyökkel is jár a láb melegen tartása.



A Raynaud-szindróma megjelenését is csökkenthetiA Raynaud-szindróma olyan tünetegyüttes, amelynél a végtagokban keringészavar áll be, a kezek és a lábak véráramlása csökken, emiatt az ujjak és a lábujjak hidegek, zsibbadnak, fehér vagy kékes színre váltanak. Az ágyban való zokni viselése megakadályozhatja a szindróma megjelenését vagy csökkentheti a tüneteket azáltal, hogy melegen tartja a lábát és javítja a vérkeringést.



Csökkenti a hőhullámokatA hőhullámok a leggyakoribb tünetek, amelyeket a menopauzán áteső nők tapasztalnak. Ez a hirtelen meleg érzés általában a legintenzívebben az arcon, a nyakon és a mellkason érződik. A forróság fokozott izzadást és szívdobogást is eredményezhet. Ha a test túl sok hőt ad le, az hidegrázást okozhat. A zokni viselése azonban segíthet egyensúlyban tartani a testhőmérsékletet az éjszaka folyamán, és így megakadályozhatja a hőhullámokat.



A repedezett sarkak ellen is hatásosHa pamut zoknit viselünk éjszakára, és bekenjük a sarkunkat előtte valamilyen bőrpuhítóval, azzal a lábunk szépségéért is sokat teszünk. Ugyanis a zokni segíti a hidratáló anyagok felszívódását, és megakadályozza a sarkak kiszáradását.



Növeli az orgazmus elérésének esélyétEgy tanulmány szerint azok a párok, akik zoknit viselnek az ágyban, valószínűséggel érik el az orgazmust a szex során. A kutatók a szexuális tevékenység során vizsgálták az agyi reakciókat, ekkor fedezték fel szinte véletlenül, hogy a hideg lábak elrettentőek lehetnek, a zokni viselése azonban 30 százalékkal növelte az orgazmus elérésének képességét.