Tegnap óta hivatalosan is elkezdődött a tavasz, ami a testi-lelki megújulás évszaka. Számos módja van annak, hogy felturbózzuk magunkat szellemileg és testileg egyaránt, ehhez szeretnénk most néhány táplálkozással kapcsolatos tippet adni.

Noha a téli hónapoknak is voltak olyan sztár élelmiszerei, amelyek fogyasztásával megőrizhettük az egészségünket és edzésben tarthattuk az immunrendszerünket, ám az emberek többségéről elmondható, hogy inkább tavasszal fordítanak nagyobb figyelmet az egészséges táplálkozásra. Íme 3+1 olyan élelmiszer, amit érdemes mostanában fogyasztani.

Retek

Sokan nem tudják, de már az ókori Japánban és Kínában is közkedvelt zöldség volt, sőt, gyógyszerként is alkalmazták, nem csoda, hiszen rengeteg ásványi anyag és vitamin benne. Bővelkedik A-, B1-, B6-, és C-vitaminban, valamint tartalmaz még mangánt, vasat, magnéziumot, kalciumot, tiamint, valamint folsavat és karotint is. Ezen ásványi anyagok és vitaminoknak köszönhetően a retek támogatja a veseműködést, jót tesz az emésztésnek, és gyulladáscsökkentőként sem utolsó.

Articsóka

Hazánkban sokáig nem vettek tudomást az articsókáról, mint élelmiszerről, ám az elmúlt évek gasztronómiai forradalmának köszönhetően ma már egyre többen fogyasztják, ami egészségügyi szempontból is jó döntés. Rettentően magas a rosttartalma, illetve nagyon sok vas, kalcium, magnézium és folsav van benne. További előnye, hogy A-, C-, és E-vitaminban is gazdag, ami még kívánatosabbá teszi ezt a zöldséget. Az articsóka jótékony összetevői segítik kordában tartani a koleszterinszinted, illetve emésztési panaszok ellen is véd. Segít csökkenteni a cukorbetegség kialakulásának esélyét, valamint a magas vérnyomással küzdőknek is ajánlják. Ha nem tudsz megbarátkozni az ízével, de szeretnéd mégis fogyasztani, akkor készíts belőle teát. Lehet kapni szárított articsóka teafüvet, ami noha nem ugyanolyan hatásos, mint a friss zöldség, de közel olyan jó hatással van a szervezetre.

Spenót

Popey óta mindannyian tudjuk, hogy aki erős akar lenni, annak sok spenótot kell fogyasztani. Ám a spenót nem csak a mesékben ad erőt, hanem a valóságban is, amit rengeteg tudományos ténnyel lehet igazolni.

Nagyon magas a C-, és K-vitamin tartalma, illetve rengeteg vasat, folsavat és magnéziumot tartalmaz. Immunerősítő, valamint csökkenti a rák kialakulásának esélyét is a flavonoid-tartalma révén. A benne lévő sok magnézium segít alacsonyan tartani a vérnyomást, illetve javítja a látást is, ugyanis rengeteg fitotápanyagot tartalmaz, beleértve a luteint és a béta-karotint is.

Vízitorma

Csak kevesen tudják, de a vízitorma egy káposztaféle, ami nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. Nagyon magas az A-vitamin tartalma, illetve rengeteg szerves kén van benne, ami a gyulladásokkal szemben nyújthat segítséget. C,- B6,- E,- és K-vitaminban gazdag zöldség, ami szintén vonzóvá teszi. A legizgalmasabb hatása talán az, hogy akár a levét is fogyaszthatjuk, ami segíti a helyes emésztést, de nem csak a belek, hanem a májműködést és az epekiválasztást is támogatja.

Ezekkel az élelmiszerekkel megadhatod a testednek a kezdő lökést az egészséghez vezető úton, fontos azonban tudnod, hogy legalább ekkora figyelmet kell fordítani a lelki jólétünkre is. Ebben a cikkünkben például a napi meditáció fontosságáról írtunk, ami szíves figyelmedbe ajánlunk a fenti téma kapcsán.