A második fázisú kísérletek azt mutatják, hogy aki bevette a gyógyszert, annak teljesen eltüntette a pirula a koronavírust a szervezetéből. A gyógyszer egyelőre a tesztelési fázisban van, egyelőre 200 emberen tesztelték, de a kutatás vezetője szerint igen kecsegtető eredmények születtek már így is - adta hírül a Fox News.

Ami igazán fontos, hogy eddig biztonságos volt. Az összes általunk tesztelt gyógyszer közül ez az első, amelyen azt látjuk, hogy nagyon korán működhet. A gyógyszer hasznos lehet azok számára, akik még a beoltás ellenére is megkapták a koronavírust vagy azoknak, akiket még nem oltottak be, esetleg nem olthatók be"

- nyilatkozta Dr. Marc Siegel.

A gyógyszert egy ötnapos kezelés keretein belül otthon kellene beszedni, hogy megakadályozza a vírus szaporodását, mielőtt komoly károkat okozna.