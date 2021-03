A tárcavezető kifejtette: több százezer idős még nem regisztrált, bár közöttük a legmagasabb a regisztráltak aránya. Az országos tisztifőorvos levelet ír azoknak az időseknek, akik még nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg - közölte.

Hangsúlyozta: valamennyi oltóanyag, amelyet a hatóságok megvizsgáltak és engedélyeztek, biztonságos és védettséget ad, és az oltás az egyetlen eszköz, hogy megszabaduljunk a járványtól. Néhány órája érkezett Kínából újabb 450 ezer vakcina, így összesen egymillió adag jött már onnan - mondta.

Gulyás Gergely arra kérte a baloldalt és Gyurcsány Ferencet, hogy az oltásellenes nyilatkozatokat és aláírásgyűjtést fejezzék be, mert ezzel emberéleteket veszélyeztetnek. A vakcinákkal kapcsolatos félelemkeltés következményeként vannak, akik emiatt nem oltatják be magukat, és így meg is halhatnak - mondta. Hozzátette: a kormány felelőssége óriási, de az ellenzéknek is van felelőssége, és nem lehet politikai kérdést csinálni az oltásból.

Forrás: MTI