VV Béci, vagyis Young G kedvesénél a várandósság alatt derült ki, hogy daganat van a méhszáján, ami tovább komplikálta a terhességét. A kislányuk májusban született meg, de a kicsi tüdőgyulladást kapott, ami miatt sokáig inkubátorban volt. Vele szerencsére azóta minden a legnagyobb rendben van, ugyanez nem mondható el azonban anyukájáról, Norináról. A szövettan eredménye ugyanis nem egyértelmű, és az biztos, hogy újabb operáció vár majd rá.

"A követőink is aggódnak, sokszor kérdezik, mi a helyzet, de egyelőre mi sem tudunk mit mondani. Még nincs biztos válasz, hogy pontosan mit is mutatnak a vizsgálati eredmények, és amíg a professzor nem mond végleges diagnózist, addig mi sem szeretnénk. További vizsgálatokra van szükség, amelynek egy részét már el is végezték, de van, ami még hátra van. Az biztos, hogy Norinát szeptemberben operálni kell. Idegőrlő ez a helyzet, Norinát és engem is felemészt, de az orvos nyugalomra intett minket. Addig éljük az életünket, gyönyörködünk a kislányunkban, Rebekában, aki egyre erősebb, nemrég pedig elkezdett mosolyogni... egy igazi tündér. A nővére, Napsugár imádja őt, szóval próbálunk ezekből a szép dolgokból erőt meríteni" - mondta a Blikknek Béci.