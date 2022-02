Hormonális változások a várandósság alatt

A terhesség idején a női szervezet számos változáson megy át, hiszen az édesanya teste elkezd felkészülni a baba kihordására, a szülésre és a szoptatásra. A progeszteron hormon hatására megszűnik a peteérés, elmarad a menstruáció, ugyanakkor olyan tünetekkel kell szembenéznünk, mint a mellfeszülés, a fáradtság, az émelygés, sőt nem ritkák a gyakori hangulatváltozások sem. A várandósság ideje alatt az immunrendszer is legyengül kissé, emiatt fogékonyabbak lehetünk a fertőzésekre is. A terhesség, majd a szülés következtében megváltozhat a hüvely rugalmassága, illetve hüvelyszárazságot is tapasztalhatunk, ami általában az első menstruációval megoldódik.

Veszélyben az intim egészségünk

Amikor egy nő áldott állapotba kerül, a legfontosabb számára a babája és saját maga egészsége. Ez persze nem azt jelenti, hogy a széltől is óvnunk kell magunkat, mégis nem árt mindent megtennünk a testi és mentális jóllétünk érdekében. Legyünk vele tisztában, hogy a fogantatást követően hormonális változásokon megyünk keresztül, a baba növekedésével együtt pedig a hüvely helyzete és az azt bélelő hámszövet is megváltozik, emiatt különféle fertőzésekkel találhatjuk szembe magunkat. Ilyen például a bakteriális vaginózis, amely a normál hüvelyflóra egyensúlya felborulásának, a hüvelyben eddig csekélyebb számban található baktériumok kóros mértékű elszaporodásának következménye. Jelentősége várandósság alatt abból fakad, hogy a bakteriális vaginózis fokozza a vetélés vagy koraszülés kockázatát. Szerencsére ma már a patikában is kaphatók olyan helyi hatású készítmények, hüvelykrémek, vagy kúpok, amelyek a hüvelyi pH helyreállításával, ezáltal a kórokozók szaporodásának gátlásával segítik a bakteriális eredetű hüvelyi fertőzések megelőzését.

Mi a bakteriális vaginózis?

A bakteriális hüvelyfertőzés a kóros hüvelyfolyás egyik első számú oka. Olyankor alakul ki, ha felborul a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlya: a kórokozók megtelepedése ellen védő Lactobacillus-flóra eltűnik, és a normál hüvelyflórában kisebb számban megtalálható „rossz" baktériumok túlszaporodnak. Jellemzői a híg és bőséges, fehér színű agy áttetsző, halszagú folyás, amit kísérhet csípő, esetleg viszkető érzés is. Ha ilyet észlelsz, fordulj orvoshoz!

Előzd meg a felfázást!

A várandósság alatt nem csak a hüvelyi fertőzések okozhatnak gondot, hiszen a baktériumok a húgycsőbe is eljuthatnak. Ahogy a magzat növekszik, az egyre nagyobb terjedelmű méh nyomhatja a hasüregi ereket és a húgyvezetéket is, így a vizelet a veséből nehezebben jut a húgyhólyagba, ráadásul a petefészek és a méhlepény által termelt progeszteron hormon a húgyhólyag izomzatának tónusát is csökkenti. A visszamaradó, pangó vizeletben könnyebben elszaporodhatnak a kórokozók, így hamarabb alakulhat ki hólyaghurut. Fontos, hogy a kilenc hónap alatt fokozottan ügyelj a védelmedre: kerüld a hideg helyeket, öltözz rétegesen, a szervezetedet pedig a várandósság alatt is alkalmazható gyógynövényekkel és étrendkiegészítőkkel erősítsd.

Táplálkozz egészségesen!

A várandósság alatti változásokhoz energiára és minőségi alapanyagokra van szükség, így nagyon fontos, hogy mit eszik és iszik ilyenkor a kismama. Bár igaz, hogy a várandósság többletkalóriát igényel, az viszont tévhit, hogy ilyenkor „kettő helyett" kellene enni. Fontos viszont, hogy a kismama igyekezzen a készételek és a feldolgozott élelmiszerek helyett minél több friss ételt fogyasztani, a napi menüben szerepeljen minél több zöldség és gyümölcs, valamint jó minőségű húsok – amelyek kiváló fehérjeforrások –, olajos magvak és lassan felszívódó szénhidrátok. Utóbbi azért is lényeges, mert sok nőt érint a terhességi cukorbetegség, amit orvosi-dietetikusi segítséggel érdemes és kell is kordában tartani.

Sportolj!

A terhesség, amint arra az „áldott állapot" kifejezés is utal, nem betegség, így a testmozgás is részer maradhat a mindennapoknak. A várandósság idején azonban különösen fontos, hogy ne terheld túl magad, és lehetőleg kerüld az intenzív, anaerob mozgásokat, hogy még véletlenül se alakuljon ki oxigénhiányos állapot. Remek lehetőség a mértékletes testmozgásra a kismamajóga, ahol kikapcsolhatod a gondolataidat és a feszültséget is oldhatod. A különböző légzéstechnikák és pózok segítségével az esetleges szorongásoktól és gyötrő gondolatoktól is könnyebben megszabadulsz.

Te döntöd el, meddig dolgozol!

A bevett gyakorlat szerint a nők többsége a várandósság harmadik hónapjában jelenti be a munkahelyén, hogy babát vár. Azt azonban, hogy meddig dolgozik, mindenki maga dönti el. Teljesen más a helyzet az irodában dolgozó nőknél, mint azoknál, akik fizikai munkát végeznek. Bármivel is a foglalkozásod, jó, ha kerülöd a stresszt és csak addig dolgozol, amíg biztos vagy benne, hogy se a babának, se magadnak nem ártasz vele. Már ekkor jó tisztázni, mikor és milyen formában térsz majd vissza a munkába, hogy nyugodtan élvezhesd a várandósságot és az anyaságot.

