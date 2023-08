Szinte minden nő találkozott már életében különböző kellemetlen, a mindennapokat megkeserítő hüvelyi tünetekkel. Elsőre nehéz megállapítani, hogy pontosan mi a problémánk, ugyanis a viszkető, égő diszkomfortérzés oka lehet a bakteriális vaginózis, a hüvelygomba, de a hüvelyszárazság is. A diagnózis minden esetben nagyon fontos, ugyanis a kezeletlen betegségnek szövődményei is lehetnek, ráadásul más-más kezelést igényelnek.

A hüvelyi fertőzések közé soroljuk a bakteriális vaginózist és a gombás hüvelyfertőzést. Nézzük, honnan lehet tudni, nálunk melyikről van szó.

Bakteriális vaginózis

A bakteriális vaginózis esetében a hüvelyben található Lactobacillusok száma valamilyen okból lecsökken, így a hüvelyflóra normál egyensúlya felborul, ami kedvez a kis létszámban jelen lévő más, kártékony baktériumok elszaporodásának. Tünete a nagyobb mennyiségű, híg, tejsavószerű, szürkésfehér, bőséges hüvelyi váladék, amely gyakran kellemetlen halszagot áraszt. Nem minden esetben, de előfordulhat, hogy a folyás mellett viszkető, égő, csípő érzést tapasztalunk. A kezeletlen probléma a továbbiakban komolyabb szövődményeket, például méhnyálkahártya- vagy kismedence-gyulladást is okozhat. Bakteriális vaginózis esetén a kórokozók antibiotikummal történő elpusztítása mellett a kezelés nélkülözhetetlen eleme a normál flóra mielőbbi helyreállítása, hogy a problémánk ne újuljon ki.

Gombás hüvelyfertőzés

A hüvelygombát a legtöbb nő élete során legalább egyszer már megtapasztalta. Akárcsak a bakteriális hüvelyfertőzésért, úgy a hüvelygomba kialakulásáért is többnyire a nő szervezetében bekövetkezett kedvezőtlen változások a felelősek. A tünetek itt is nagyon kellemetlenek: a hüvelyváladék színe fehéres-sárgás, állaga pedig darabos, „túrós" jellegű lesz. A szeméremtesten általában égő, viszkető érzést tapasztalhatunk. A hüvelygomba könnyen kezelhető, ám, ha nem vagy benne teljesen biztos, hogy mi okozza a panaszaidat, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni. A gombás hüvelyfertőzés esetében a megelőzés is nagyon fontos. Bizonyos ételek segíthetnek a hüvelyflóra egyensúlyának fenntartásában, így áttételesen a velünk együtt élő különböző gombafajok vagy baktériumok túlzott szaporodásának megakadályozásában is. Vannak olyan ételek, mint például a cukrok, amelyekből jobb, ha kevesebbet fogyasztunk, ha hajlamosak vagyunk a gombás hüvelyfertőzésre.

A hüvelyszárazság: nem kórokozó, hanem hormonhiány okozza

A hüvelyszárazság kialakulásának hátterében a legtöbbször hormonális változások állnak, amelyek nem csak a változókorban fordulnak elő. A problémát okozhatja sok minden, ami felborítja a hormonháztartást, például egy drasztikus fogyókúra, de jelentkezhet tartós stressz hatására is. Fogamzásgátló tabletta, endometriózis, cukorbetegség vagy hormontartalmú gyógyszerek szedése ugyancsak kiválthatja a panaszokat. A hüvelyszárazság tipikus tünete, hogy szex közben, a megfelelő hosszúságú előjáték hatására sem termelődik a hüvelyben nedvesség. Az aktus emiatt fájdalmas lehet. A kellemetlen érzés azonban nem csupán aktus közben jelentkezhet, sokaknál sportolásnál okoz problémát, de komolyabb esetben tevékenységtől függetlenül egész nap fennállhat. A hüvelyszárazság tünetei enyhíthetők hormonmentes hüvelyi készítmények rendszeres használatával. Ezek a készítmények hidratálják és helyreállítják a hüvelyhámot. Kevesen tudják, hogy a kezeletlen hüvelyszárazság miatt védtelenebb, sérülékenyebb a hüvelyhám, ezért könnyebben, gyakrabban alakulhatnak ki fertőzések, így előfordulhat, hogy összetett problémával állunk szemben.

Mindhárom problémát – főleg, ha nem először jelentkezik – patikában kapható szerekkel lehet kezelni, de ha a tüneteink néhány napon belül nem múlnak el, vagy gyakran kiújulnak, minden esetben orvoshoz kell fordulni.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.