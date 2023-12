Az olyan gyakorlatok, mint a séta, a kerékpározás és más sportok segítettek csökkenteni a betegség kialakulásának esélyét a menopauza előtt – a legaktívabbaknak volt a legnagyobb előnyük.

Dr. Michael Jones, a londoni Rákkutató Intézet munkatársa elmondta: „Ezek az eredmények azt az erős bizonyítékhalmazt gyarapítják, amely szerint a fizikai aktivitás jót tesz az egészségünknek. Kutatásunk kiegészíti azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint a nagyobb mértékű szabadidős fizikai aktivitás csökkentheti a premenopauzális emlőrák kockázatát."

Korábbi kutatások szerint a heti körülbelül 6,5 órás gyaloglás akár 30 százalékkal is csökkentheti a kockázatot. A Journal of Clinical Oncology című folyóiratban közzétett legújabb kutatás a világ 19 tanulmányának adatait vizsgálta, amelyekben több mint 547 000 nő vett részt. Átlagosan 11,5 évig követték őket, és 10 231 nőnél diagnosztizáltak mellrákot a menopauza előtt. Azoknál a nőknél, akik a legaktívabb 10 százalék közé tartoztak, 10 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki a betegség, mint azoknál, akik a legkevésbé voltak aktívak - írja a The Sun.

