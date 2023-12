Egy bőrgyógyász szerint a nyakon lévő bőr állapota jelezheti a cukorbetegséget is. Megosztotta, mire kell figyelni.

A cukorbetegség sokáig maradhat észrevétlen, éppen ezért a betegek egy darabig nem tudják, hogy valami nem működik megfelelően a szervezetükben. Egy orvos azonban rávilágított egy olyan területre, ahol biztosan nem keresnénk a cukorbetegség tüneteit: a nyakunkon. Dr. Shah, más néven DermDoctor a TikTok-oldalán vázolta fel a cukorbetegség egy kevésbé ismert jelét, ez pedig nem más, mint amikor a nyakunkon sötétebb a bőr, mint a testünk többi részén.

Az erőteljes pigemntáció az úgynevezett acanthosis nigricans is lehet, amely általában a nyak hátulján jelentkezik, nincs éles határvonala és akár a bőr megvastagodásával is járhat. Ennek kialakulását okozhatja a cukorbetegség és az inzulinrezisztencia is - írja az Express.