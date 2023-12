A kivi, a téli szezon kedvence

A téli hónapok kedvelt gyümölcse a kivi, ami magas C-vitamin és antioxidáns tartalma mellett, magnéziumot, foszfort, káliumot is tartalmaz, ráadásul nagyszerű rostforrás is. Érdemes tehát ezt a gyümölcsöt is becsempészni a gyermekek uzsonnás dobozába: gyümölcssalátákban és turmixokban, sütemények alapanyagaként, vagy csak önmagában falatozva is szívesen fogyasztják a gyermekek.

A kivit 9-10 hónapos kortól vezethetjük be a gyermekek étrendjébe, naponta legfeljebb kétszer, 2-4 evőkanálnyi mennyiségben, párolva vagy puha püré formájában kaphatják meg a picik – mondja dr. Balogh Ádám, az Allergia Központ csecsemő- és gyermekgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakembere ki azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a kivi is azon gyümölcsök közé tartozik, amelyek allergizálhatnak.

Milyen tüneteket okozhat a kivi allergia?

"A kiviben ezidáig tizenhárom allergént azonosítottak, ezek egyébként olyan ártalmatlan anyagok, amelyeket a szervezet veszélyesnek tarthat, és allergiás reakciót válthatnak ki. Szakirodalmi adatok alapján a tünetek az enyhe-közepes fokú reakcióktól (az ajkak, a szájnyálkahártya viszketése és bizsergése és/vagy a nyelv viszketése és bizsergése), a súlyos reakciókig (csalánkiütés vagy angioödéma, kontakt csalánkiütés, gégeduzzanat, hányás, nátha, köhögés, sípoló légzés, hörgőgörcs, hipotenzió, eszméletvesztés) terjedhetnek" - tette hozzá a szakember. A gyermekeknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki szisztémás reakciók, amelyek egyszerre több szervet érintenek.

Keresztallergia jele is lehet, ha a szájat érintő tünetei vannak a gyermeknek

A kivi elfogyasztása után jelentkező enyhébb-közepes fokú, a száj nyálkahártyáját érintő tünetek orális allergia szindróma (OAS) jelei is lehetnek. Ennek oka a keresztallergia, vagyis az egyes ételekben található fehérjék hasonlósága a pollenben található fehérjével – magyarázza a szakember. Ilyenkor a szervezet – különösen akkor, ha már fokozottan érzékeny az egyik anyagra –, nem tud különbséget tenni közöttük. Az alábbi növények lépnek keresztreakcióba a kivi allergénjeivel: alma, őszibarack, avokádó, banán, nyírfapollen, fűpollen, mogyoró és egyéb diófélék, latex, dinnye, mák, burgonya, szezámmag.

Mi a teendő kiviallergia esetén?

"Ha azt tapasztaljuk, hogy gyermekünk tünetei összefüggésbe hozhatóak a kivifogyasztással, akkor keressünk fel allergológust, aki a részletes anamnézis felvételt követően teszt elvégzését javasolhatja. Ennek segítségével pontosan meg lehet határozni, hogy mi okozza a gyermek tüneteit. Szükség esetén pedig, az adott étel vagy ételek elhagyásával a panaszok is megszűnnek. Mivel hőkezelés semlegesítheti az OAS tüneteit okozó fehérjéket, azért érdemes a kivit néhány másodpercig mikrohullámú sütőben sütni, hátha jobban tolerálja így a gyermek. Ha már létrejött az allergiás reakció, akkor enyhe tünetek esetén az antihisztaminok segíthetnek, az életet veszélyeztető anafilaxia (súlyos légzési nehézség, vérnyomásesés, sápadtság, verejtékezés, ájulás) azonban sürgősségi ellátást igényel. Élelmiszervásárláskor mindig alaposan ellenőrizzük az összetevők listáját, mivel a kivit számos termékben használják, többek között trópusi vagy gyümölcsturmixokban, fagyasztott gyümölcskeverékekben, gyümölcssalátákban és desszertekben – vélekedik az orvos.





Forrás: Allergia Központ

