A penész a falon nem csak csúnya, de az egészségünkre is nagyon káros. Szerencsére azonban léteznek betonbiztos módszerek, amelyekkel megszüntethető a probléma!

A penész nagyon sok lakásban, házban üti fel a fejét, egy örök kellemetlenség. Arról ne is beszéljünk, hogy egészségünkre milyen káros hatással van, főként a légzőszervi panaszoktól szenvedőkre lehet veszélyes.

Mi okozhatja?

A penész általában akkor jelentkezik, ha túl magas a páratartalom a lakásban, ezért nem tud szellőzni az adott helyiség. Például egy rosszul szigetelt házban elindulhat a gombásodás, hiszen ebben az esetben a hideg levegő és a nedvesség nem jut be a szobák különböző részeibe. Amennyiben valamilyen vízkár történik- például csőtörés-, a pára eléri a falakat és azonnal gombásodni kezd. Előbb-utóbb a burjánzás kellemetlen szagot fog árasztani, ami önmagában is zavaró, a száraz köhögésről és a kaparó torokról pedig ne is beszéljünk. Ezekből alakulnak ki később a különféle légúti betegségek.

A megoldás nem egyetlen lépés, hanem folyamat

1. Alapos tisztítás

Az első lépés a már kialakult penész eltávolítása. Használjunk penészeltávolító szereket, és alaposan tisztítsuk meg a fertőzött területeket. Amennyiben épp nincs otthon semmilyen vegyszerünk, jó tipp lehet az ecet és a szódabikarbóna együttes használata is.

2. Használjunk szagtalanítókat

A penész kellemetlen szagokat is okozhat, ezért miután sikerült lemosnunk a falakról a gombásodást, érdemes szagtalanítókat használni, de ha nem szeretnél erre pénzt áldozni, tökéletes megoldás a citrom is. Facsarj a lemosott, lefertőtlenített területre egy kis citromlét, csupán pár perc, és máris elillan a bűz.

3. Távolítsuk el a penészért felelős forrást

Az elszívó ventilátorok, csövek vagy a tetőszigetelés problémái gyakran vezethetnek penész kialakulásához. Éppen ezért azonosítsuk, és szüntessük meg a penészért felelős forrásokat, amilyen gyorsan csak lehetséges!

4. Cseréljük ki a penészes anyagokat

Ha a penész már megrongálta a felületeket vagy anyagokat, cseréljük ki azokat. Ez fontos lehet a további penész elleni védelem szempontjából.

5. Függönyök és szőnyegek tisztítása

Gyakran elfelejtett területek a függönyök és szőnyegek. Ezeket rendszeresen tisztítsuk meg, és kerüljük a nedvesség felhalmozódását a közelükben.

6. Védjük magunkat

A penész eltávolításakor viseljünk védőfelszerelést, mint például gumikesztyűt, maszkot, hogy megelőzzük a bőrünkkel vagy légzőrendszerünkkel való érintkezést, nehogy egészségügyi problémáink legyenek a későbbiekben.

7. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás

A legfontosabb, hogy rendszeresen ellenőrizzük otthonunk minden egyes kis zegzugát, hiszen az időben történő felismerés és intézkedés a legbiztosabb a penészesedés ellen!

Láthatjuk tehát, hogy a penész eltávolítása nem egy lépésben történik, ez egy egész folyamat. Azonban minél hamarabb észrevesszük a problémát, a penész annál gyorsabban eltüntethető, bárhol is legyen a lakásban.