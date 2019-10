"Teszek bele spenótot, banánt, avokádót, uborkát, almát, néha kesudiót, zabot, ami lassan felszívódó szénhidrát, így sokáig nem leszek éhes" - meséli a zöld turmix készítéséről Konkoly Ági, aki azt is elárulta, hogy az egész napjára rányomja a bélyegét, ha reggel nem eszik rendesen. "Előfordul, hogy csak a gyerekek reggelijének maradékát eszem meg, és egy-két óra múlva farkas éhes leszek, ami az egész napra kihat" - mondta a FEM3 Caféban a modell, akinek a férje is egészségtudatosan étkezik, így neki is nagy kedvence a zöld turmix, de még a gyerekek is szívesen fogyasztják ha sok gyümölcs van benne.