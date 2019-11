"Rengetegszer megpróbáltam elmagyarázni, de még mindig nem tudott helyes választ adni. Egyre mérgesebb lettem, dühbe gurultam, és már alig kaptam levegőt. Ezután hívtam a férjemet, hogy azonnal vigyen a kórházba" - nyilatkozta a nő, akiről kiderült, hogy szívrohama lett a matematika példa miatt. Az orvos szerint ez az érzelmi ok okozta nála a szívrohamot, amivel ha nem jelentkezik időben a kórházban, meg is halhatott volna. Az orvos azt is hangsúlyozta, hogy Kínában sok anya küzd érzelmi frusztrációval, amit önmaguk és gyermekük érdekében is meg kell tanulni jobban kezelni - olvasható a 9gag.com-on.