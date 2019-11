Sirokai Diána soha nem szégyelte telt idomait, mindig és minden megszólalásában kiállt a húsosabb nők mellett. A modellszakma is felfedezte magának, két év alatt szinte berobbant XXL-es modellkarrierje. Még a New York Fashion weeken is hatalmas tapsviharral fogadta a közönség, sőt egy divatcég külön kollekciót tervezett a számára.

Most azonban úgy döntött, másba is belefog. „A folyamatban lévő ügyeket természetesen viszem, hiszen rengeteg a megbízásom és hát őrültség lenne veszni hagyni a tiszteletdíjakat, de gondolatban már egészen máshol járok és őszintén az energiáimat is másba fektetem. Most már biztosan tudom, hogy színészettel szeretnék foglalkozni, mégpedig egészen magas szinten" - idézi a Ripost.

"Már el is kezdtem ez irányú tanulmányaimat, sőt több menedzserrel is felvettem a kapcsolatot" – tette hozzá.

Diánára a szerelem is rátalált, választottja egy nem szakmabeli amerikai férfi, akivel véletlenül találkozott és első látásra szerelemre lobbantak. Egyelőre távkapcsolatban élnek, de terveik szerint ez nem lesz sokáig így.