Az egykori szépségkirálynő gyermekként rengeteget veszekedett testvérével, ám most átkerült a túlsó oldalra. Kétgyerekes anyaként, neki is gyakran kell szembesülnie azzal a ténnyel, hogy bár a tesók nagyon szeretik egymást, mégis sokszor vesznek össze. A beszélgetés során Laky Zsuzsi arra is kitért, miként kezeli ezeket a konfliktusokat.