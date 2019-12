„Szia, Világ! Ukrajnában élek a gazdikkal. Azért vagyok itt, hogy mosollyal ajándékozzalak meg" – írta bemutatkozásában Rick, a kis sün, akit már közel 50 ezren követnek az Instagramon. A cukiság királyi életet él, gazdái háziállatként nevelik és mindet megtesznek a kegyeiért.

Láthatóan Rick is élvezi az életet, képein egytől egyig úgy tűnik, mintha csak mosolyogna. Láthatóan már a karácsonyt is nagyon várja, imádja a kandalló melegét és gazdái még egy kis Mikulás-sapkát is kötöttek neki.

