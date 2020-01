Bay Évát sok évvel ezelőtt az MTV képernyőjén ismerte meg az ország. A tévés aztán pár éve nyugdíjba vonult, és észrevétlenül felszaladtak rá a pluszkilók. A fogyás előtt 86 kilót mutatott a mérleg nyelve, mostanra sikerült 70 alá mennie. Egy munka kapcsán jött el az a pillanat, amikor Éva rájött, szeretne változtatni.

„Felkértek egy tévés szereplésre: bemondónőként Gönczi Gábort kellett felkonferálnom, aki tavasszal rövid idő alatt több mint 10 kilót adott le. Akkor gondolkodtam el, mi lenne, ha én is kipróbálnám a módszerét. Miután elkezdtem magamon észrevenni a fogyasztó hatású gyógynövény receptúra eredményeit, és mentek le a kilók, száműztem az egészségtelen élelmiszereket a konyhámból, és már ösztönösen figyeltem arra, mit és mennyit eszek" – magyarázta Éva, aki meglepő visszajelzéseket kapott környezetétől.



„A 18 kiló, amit leadtam, nekem pont elég, nem szeretnék egy ráncos zacskó lenni, csak azért, hogy 38-as ruhát vehessek fel. Szerencsére nem egy pillanat alatt ment le a felesleg, így volt ideje a testemnek, és az arcomnak regenerálódni. Most az a célom, hogy megtartsam ezt az eredményt. A férjem nagyon boldog attól, hogy újra ilyen csinos vagyok, folyton teszi fel a közösségi oldalára a képeket rólam, és dicsér. Mindig is nagyon jó volt a kapcsolatunk, de most úgy érzem, visszakaptam a fiatalságomat és a férjemet, aki nagyon büszke rám. A fiam az én alkatomat örökölte, de most miattam ő rászánta magát a változásra, kitalálta, hogy kockás hasat szeretne. Jónéhány kilót fogyott,, már nagyon jó úton jár, naponta gyúr, és szuperül néz ki. Én is járok tornázni, ez eddig is így volt, amikor nem dolgoztam, mindig mentem, de most már közel 20 kilóval könnyebben sokkal könnyebben mennek a gyakorlatok és az ízületeim sem fájnak" – tette hozzá Bay Éva.