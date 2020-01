Tóth Gabi élete legszebb időszakát éli. A közelmúltban született meg kislánya, Hannaróza. Bár a legszebb dolog az anyaság, a legnehezebb feladat is egy nő életében. Az énekesnő őszintén mesélt követőinek.

Nyoma sincs a fáradtságnak Tóth Gabi legújabb szelfijén. A gyönyörű énekesnő szépségét követői sem győzték dícsérni. Gabi azonban kommentben elárulta, neki is vannak nehezebb időszakai, de ezekhez is igyekszik mindig pozitívan hozzáállni.

"Sose gondoltam volna, hogy egyszer ennyire "kikerázom" magam a boltig meg vissza... amúgy boldog vagyok félre ne értsétek! Most ez ilyen! Nem mondom , hiányzik a színpad, a zene, az éneklés, TI.. hihetetlen belső változásokon megyünk keresztül és próbálom a nem pozitív, fáradt , depisebb napokat is megélni úgy rendesen ebben az időszakban, mert tudom, hogy érettebbé tesz és egyszer majd az idő ezt a fáradt , kemény időszakot is megszépíti.. ma egy ilyen nap volt .. sok szép pillanattal! De a lényeg, hogy ezek maradnak meg a szívünkben..." - mesélte őszintén a gyönyörű énekesnő.