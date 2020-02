A Házasság Hete Mozgalom több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, amelyhez Magyarország az elsők között csatlakozott 2008-ban. Elsősorban azzal a céllal, hogy programok szervezésével, illetve regionális rendezvények katalizálásával, országos internetes programfelület biztosításával elérhetővé váljanak a tartós és örömteli házasság megéléséhez szükséges ismeretek és sikeres példák. A széles körű társadalmi és civil összefogáson alapuló országos rendezvénysorozatnak jelentős szerepe van a házasság megítélésében bekövetkezett pozitív szemléletváltásban és a házasságkötések számának növekedésében is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján az első háromnegyed évet tekintve a korábbi több mint 43 ezer helyett 2019 hasonló időszakában már 52 ezernél is több pár mondta ki a boldogító igent, ami 20,16%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. A január végén kiadott legfrissebb gyorstájékoztató szerint pedig – amely a 2019. január és november közötti időszakot vizsgálja – közel 62 ezer pár kötött házasságot, ez jelentősen, 27%-kal, több mint 13 ezer párral több az egy évvel korábbinál. Csak novemberben 4188 pár lépett frigyre, ami 112%-kal több, mint 2018 azonos hónapjában. A 2019. január–novemberi időszakban kötött házasságok száma 1989 óta a legmagasabb érték.

A statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy a házasulási kedv növekedése nem kampányszerű, hanem a hozzáállásban, megítélésben tartós pozitív változás állt be. Ez jó hír. – mondta a házasság hete nyitó sajtóeseménye kapcsán dr. Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. Viszont ennél többre van szükség. Ahogy a statisztika csak azt tudja megmutatni, hogy hány lakás épült, de azt már nem, hogy hány otthon jött létre, így a Házasság Hete Mozgalom eredményessége sem mérhető pusztán számadatokban. Célunk, hogy a motiváción túl jó és tartós házasságok születhessenek. Olyan otthonok, ahova szívesen megy haza férj, feleség és gyermek. Mint fogalmazott: az előttünk levő évtizedben a mesterséges intelligencia térhódítása valószínűleg olyan mértékű technológiai fejlődést hoz majd a személyes életünkbe, ami nemcsak a gazdasági szereplőket, de a párkapcsolatokat is óriási kihívás elé fogja állítani. Az egyén kényelmét maximálisan kiszolgáló technika ugyanis végletesen rászoktathat arra, hogy azt keressem, „nekem mi a jó", ami éppen szembe megy azzal, amire egy tartalmas párkapcsolatnak épülnie kell. Ahol az a fontos, hogy „nekünk mi a jó", és amelynek érdekében sokszor egyéni áldozatokat is meg kell hozni – tette hozzá. Mint elmondta: a kapcsolatok minőségi épülésére időt kell szánni, fontos, hogy az ehhez szükséges készségek terén is fejlődjünk, ebben képzést, segítséget, jó mintákat is kíván adni ez a különleges tematikájú hét.

Az idei házasság hetén február 9-től egy héten át ismét számos budapesti, vidéki, sőt határon túli helyszínen több száz előadással, kulturális programmal hívják fel a figyelmet a házasság, a család fontosságára. A házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét Debrecenben, ahol köszöntőt mond Fekete Károly püspök, igét hirdet Püski Lajos lelkipásztor. Az ezt követő héten Gorove László és Kriszta Pár vagyunk vagy team?, illetve Mihalec Gábor Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd című előadására várják az érdeklődőket az Aranytíz Kultúrházba, szerdán pedig az ELTE-n lesz beszélgetés a házasság hete arcai mellett Pálúr János orgonaművésszel és feleségével, valamint Hamar Donát és Noémi vloggerekkel. Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében a Magyar Tudományos Akadémián Család és/vagy karrier? címmel tartanak konferenciát, másnap pedig áldással egybekötött zenés istentisztelet lesz a Deák téri evangélikus templomban a Lutheránia Énekkar és dr. Kamp Salamon karnagy közreműködésével. Szombaton a TIT Stúdióba várják az érdeklődőket a Szeretet, szerelem, szenvedély – vagy szenvedés? Kitarthat-e a szerelem egy életen át? című előadásra, a hetet pedig ünnepi szentmise zárja a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, ahol a szentmisét bemutatja és homíliát mond Cserháti Ferenc esztergom–budapesti segédpüspök.

Ezen kívül számtalan magyarországi és határon túli településen – többek között Kaposváron, Debrecenben, Szegeden, Pécsett – tartalmas programokkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket. Az országos rendezvénysorozat folyamatosan bővülő eseménynaptárát keresd ITT.