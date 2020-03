Nemrég jelentette be Baukó Éva, hogy hamarosan új életet kezd, aztán az is kiderült, hova utazott. Az egykori valóságshow-sztár a közösségi oldalán posztolt néhány fotót Amerikából, egészen pontosan Los Angelesből. Úgy tűnik azonban, még tovább utazott, a legutóbb Mexikóból jelentkezett be, egy nem is akármilyen képpel.