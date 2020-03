Sokaknak nem lesz meglepő az indok, miért mondta le végül a babaprojekt következő lépését Solti Ádám és felesége. A világon terjedő koronavírus ugyanis őket is megrémíti.

A színész és felesége csalódottak, hogy idén már biztosan nem válhatnak szülővé, de tudják, hogy most ez a legjobb döntés.

A fiatal házaspár régóta harcol azért, hogy gyermekük szülessen, bár az orvosok nem találták meg az okát, hogy természetes úton ez miért nem sikerül. Ádám és Berni úgy döntöttek, szakemberhez fordulnak.

Az első lombikprogramjuk, ami néhány hónapja ért véget sikertelennek bizonyult, de nem adják fel. A világjárvány miatt azonban, ami már Magyarországon is egyre több beteget követel, nem szeretnék terhelni az egészségügyi rendszert.

„Nem adjuk fel, lesz gyermekünk, csak nem most. Nagyon sokan írtak nekem, hogy mikor megyünk a kezelésekre, de szerintem most a legkevesebb, amit tehetünk, hogy nem terheljük az egészségügyi rendszert, és mi sem megyünk emberek közé, ha nem muszáj. Persze nekünk is nehéz, hiszen lélekben már nagyon készültünk, rettenetesen vágytunk rá, hogy tavasszal belevágjunk az újabb lombikba, számoltuk vissza a napokat, de még várnunk kell, hogy valóra válhasson az álmunk "- mondta Solti Berni a Blikknek.