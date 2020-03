A januári koncertje a Vízilabda-Európa-bajnokságon nem a legkönnyebb fellépés volt számára, hiszen akkor már régóta nem lépett fel, sokan féltek, hogy vajon a hangszálai bírni fogják-e, de a koncert szuperül sikerült.

Az énekesnő azt is elárulta a Best magazinnak, hogy számára a zene egészen kiskorától jelen van az életében, hisz a szülei Michael Jacksont és Abba-t hallgatattak vele, így ő is igyekszik a kislányának minél előbb megmutatni a zenei legendákat. Természetesen a hazai zenészek sem maradhatnak le a listáról:

„Amit a legjobban szeret, az Gryllus Vilmos-Csíja, csíja, aludj, pulya című dala, ezt már a pocakomban is énekeltem neki."- kezdte mesélni.

Gabi azonban úgy érzi, egyre jobb anyává válik, legalábbis jó úton tart afelé, de sokszor elbizonytalanodik saját magában, akkor férje Krausz Gábor segíti át a nehéz időszakokon.

„Bizonytalan voltam, vajon jól csinálom-e az anyaságot. Úgy érzem, folyamatosan egy faágon ülök, és nem tudom, ott maradok, vagy leesek"