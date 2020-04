Maszkokat osztogatnak Siófoki üzletek előtt, ugyanis a polgármester kötelezővé tette a viseletüket. Az üzeletekben és a nagyobb forgalmú, zárt helyeken ezek után megbüntetik azt, aki nem tartja be az előírásokat - számolt be az RTL Híradó.



"Akkor fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, amikor a Magyar Orvosi Kamara közzétette az ajánlását a maszkviselésre vonatkozóan. Én akkor helyi orvosokkal is konzultáltam, és ez az elképzelés aztán már döntéssé változott"

- mondta a Híradónak Lengyel Róbert.