Épp hogy véget ért a TV2 műsorvezetőjének nyaralása Balin, a Kandász család azonnal hatósági karanténba került.

„Azt nem mondanám, hogy unalmasan telt a mögöttünk álló két hét, hiszen a férjemmel, Ferivel folyamatosan dolgoztunk, illetve mivel eladtuk a lakást, amiben élünk, volt tennivaló ezzel kapcsolatosan is. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt leszedni a hatósági karantént jelző a piros papírt, pláne úgy, hogy egyikünkön sem mutatkoztak a koronavírus tünetei"

– kezdte a Ripostnak a műsorvezető, aki hozzátette, hogy továbbra is kerülik azokat a helyeket, ahol tömeg lehet.

„Vásárolni például még most sem voltunk, és ha megyünk is, csak egyikünk indul útnak. Hogy ki, azt majd kisorsoljuk. A hirtelen jött „szabadságot" arra használtuk, hogy bringára pattantunk és fél napig csak tekertünk olyan helyeken, ahol madár sem jár. Szóval most esélyem sem lenne megmozdulni, mert levert az izomláz"

- tette hozzá Andi.