Most több millió ember érzi magát ugyanúgy, hiszen rengeteg országban vezettek be kijárási tilalmat - vagy kijárási korlátozást - a koronavírus miatt. Most nagyon sok ember ül otthon, és fogalma sincs, mit kezdjen magával.

Hiszen gyerekkorunk óta senki nem mondja meg nekünk, hogy mit csinálhatunk és mit nem, oda mehetünk, ahova csak szeretnénk, ez a természetes. Most azonban mindannyiunk érdeke, hogy nagyjából sehova se menjünk. Oké, de hogyan ne bolonduljunk meg? Erre a kérdésre kaptunk jótanácsokat űrhajósoktól. Ha valakik, ők aztán tudják, milyen érzés izoláltan élni. De ne feledjük, hogy ők sem ezzel a tudással a fejükben születtek, hanem ők is ugyanúgy megtanultak ebben létezni, ahogy most nekünk is meg kell. Íme a 7 jótanács!

Készíts napirendet, ne unatkozz!

A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó Lindgreen most szintén otthon van a családjával, és minden héten összeülnek, hogy megvitassák a következő heti teendőket. Szerinte fontos, hogy mindig legyen egy szamárvezető, amit követhetünk, mert önmagunk motivációját csak így tarthatjuk fent.

Nézd el magadnak, ha hibázol

Ne hagyjuk, hogy a negatív gondolatok maguk alá temessenek minket. Mindenki követ el hibákat és hoz rossz döntéseket, de ha valamikor, akkor most igazán lényeges, hogy azokra a dolgokra fordítsunk több energiát, amelyek örömmel töltenek el minket.

Örülj mások társaságának, de tanulj meg egyedül is lenni!

Lindgreen elmesélése szerint az űrállomáson nem csak kollégákként, hanem szinte már családként éltek együtt hosszú hónapokon keresztül. Ezért sok mindent együtt csináltak, de ettől még nagyon fontos volt, hogy egyedül is el tudja foglalni magát. Minden társaságban lehetnek olyanok, akiknek pont egy kis egyedüllétre van szükségük, és ezt tiszteletben kell tartani.

Mozogj!

Az edzés talán az egyik legfontosabb dolog, és nem azért, mert veszélyben van a versenysúlyunk meg a megjelenésünk. Sokkal inkább azért, mert óriási stressznek vagyunk kitéve, és ezt sportolással lehet levezetni a legjobban. Ha teheted, eddz minden nap!

Fogadd el, hogy lesznek vitáid

Ha nem egyedül vagy karanténban, akkor számíts rá, hogy össze fogsz kapni a lakótársaddal. Tök mindegy, hogy az illető a szerelmed, a rokonod vagy egy barátod, a folyamatos összezártság miatt úgy is lesznek viták. A lényeg az, hogy ezeket ne vedd túlságosan a szívedre. Ne felejtsd el, hogy nem egymással van gondotok, hanem az élethelyzettel.

Ne szabj időhatárt

Sokan úgy próbálják elviselni a bezártságot, hogy időhöz kötik. Például azt mondják: "Max egy hónap, és mindenki mehet a dolgára." És persze, ez a fajta pozitív hozzáállás nagyon jó, de az űrhajósok nem egy olyan esetet láttak már, amikor hiba csúszott a gépezetbe, és hetekkel vagy akár hónapokkal később tudtak csak visszaérkezni a saját életükbe. És bizony, ilyenkor sem szabad ám megőrülni. Szóval ha egy mód van rá, tervezz hosszú távra.

Gondolj a világra!

Próbáld meg ezt úgy felfogni, mint egy igazi jócselekedetet. Egy olyan döntést, amit nem csak magadért hoztál meg, hanem másokért is. Egy kicsit magunkért, egy kicsit mindannyiunkért harcolsz most. És ami még fontos: sok millió másik ember él a Földön, aki most kicsit önmagáért és kicsit érted is küzd nap, mint nap.