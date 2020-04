KeddÁltalában derült, ragyogóan napos idő várható, de délen időnként megnövekszik a felhőzet, és itt futó zápor is kialakulhat. Az ÉK-i szél sokfelé lesz élénk, ÉK-en és az Alföldön erős lökések is várhatók. Reggel 3, délután 17°C körül alakul a hőmérséklet.

Szerda és csütörtökSok napsütésre számíthatunk, amit az ÉK felől érkező szakadozott felhőzet zavarhat meg. Eső nem lesz. Az eleinte még élénk északkeleti légmozgás fokozatosan mérséklődik. 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.

PéntekGyengén felhős, napos időre van kilátás. Eső továbbra sem alakul ki. 20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

SzombatCsak gomolyfelhők zavarják a többórás napsütést. Kicsi az esély a csapadékra. A hőmérséklet néhol már kora nyáriasan alakul: akár 25°C is lehet -írja a Köpönyeg.hu.