A karantén idején egyre többen fakadnak dalra, most pedig egy igazán közkedvelt közösség: a magyar sportolók fogtak össze.

Fucsovics Márton teniszező tette közzé a Facebook-oldalán a felvételt, amelyben sportolótársaival éneklik önfeledten az LGT Nem adom fel című számát.

A kétperces videóban Szilágyi Liliána úszónő is feltűnik, valamint Talmácsi Gábor gyorsaságimotor-versenyző is, aki egy szobabiciklire pattanva dalol. Mellettük még Cseh László, Kucsera Gábor, Kozma Dominik , illetve az Exatlon Hungary versenyzői is láthatóak.