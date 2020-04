Koós Réka igyekszik mindig a természetes megoldásokhoz nyúlni, ezért is fogyaszt nagyon sok méhészeti terméket, mondta el a TV2 Több mint testŐr műsorában. A méhpempő segít a természetes hormonszint beállításában, és immunerősítő hatása is van. A virágporok pedig egyrészt természetes probiotikumok, sok növényi fehérjét tartalmaznak, és akár szépségünk megőrzésében, akár idegrendszerünk erősítésében is segíthetnek.