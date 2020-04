Az Alma együttes tagjai úgy vélik, név egyrészt kötelez is, de az almán kívül gyakran fogyasztanak zöldségeket is, sőt a gyerekeik is ezt kapják nasi gyanánt! A zenészek a mindennapi rutinba a méhészeti termékeket, mézet, méhpempőt és a virágporokat is beépítették, hogy az immunrendszer védelméről, és a B-vitamin pótlásról is gondoskodjanak! Céljuk, a koncerteken is vidám, egészséges Almákkal találkozhassanak a gyerekek, mondták el a TV2 Több mint testŐr című műsorában.