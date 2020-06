Egy ősi ázsiai bölcsesség szerint a lábujjakon keresztül megismerhető a személyiségünk, de ezen túl még az egészségügyi állapotunk is. Akiknek a második lábujjuk a leghosszabb, szerencsésnek mondhatják magukat. Személyiségedet tekintve tökéletes munkaerő vagy, aki két lábbal áll a földön, és akiben minden körülmények között meg lehet bízni. Kreativitásodnak köszönhetően a legnagyobb galibából is kilábalsz, ami azért is fontos, mert így a stressz és az abból kialakuló betegségek nagyívben elkerülnek téged. Bizonyos esetekben viszont hajlamos lehetsz depresszióra, pánikbetegségre és krónikus fáradtságra.