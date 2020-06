Fecsónak a Vasvári Vivitól való viharos válása után még nem volt kapcsolata, ám most úgy néz ki megtalálta az igazit. Az RTL Reggeliben nyilatkozott kapcsolatukról újdonsült szerelme.

Érdekes, hogy őt is Viviennek hívják, külsőre azonban teljesen más, mint a szőke luxusfeleség. A lányt Kiss Viviennek hívják és 2018-ban ő lett a Miss Europe Continental Hungary győztese. A beszélgetés során kiderült, hogy már fél éve alkotnak egy párt. Vivien pedig azt is elárulta, hogy budapesti szórakozóhelyen ismerkedtek meg. A fülig szerelmes hölgy őszintén bevallotta, mi fogta meg Fecsóban, és terveikről is beszámolt.

Humorával és természetességével vette le a lábáról. Azt tervezik, hogy lassacskán egy családi házba költöznek. Jelenleg viszont csak heti két-három alkalommal találkoznak, de úgy tűnik komolyan gondolják.